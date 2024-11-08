Газовые плиты и респираторные заболевания: как это связано

Как газовые плиты становятся причиной тысяч смертей в Европе

1:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Газовые плиты представляют гораздо более серьёзную угрозу для здоровья, чем считалось ранее. Новое исследование показало, что каждый год загрязнение, создаваемое газовыми плитами, приводит к преждевременной смерти около 40 тысяч человек в Европе — это почти вдвое больше, чем количество смертей в автокатастрофах. В исследовании, охватившем страны Европейского союза (ЕС) и Великобританию, было установлено, что газовые плиты способствуют выбросу оксида азота (NO2), проникающего в лёгкие и вызывающего воспаления.

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Исследователи подчёркивают, что их оценки достаточно консервативны, поскольку учтено только воздействие оксида азота, тогда как газовые плиты также выделяют другие опасные вещества, такие как бензол (C6H6) и угарный газ (CO). Учёные отмечают, что ещё в 1978 году было зафиксировано повышенное загрязнение на кухнях с газовыми плитами, но только сейчас удалось оценить его влияние на здоровье и количество преждевременных смертей.

На данный момент около трети европейских домохозяйств используют газовые плиты, а в Великобритании — 54 %. В некоторых странах, таких как Италия, Нидерланды, Румыния и Венгрия, более 60 % населения готовят на газе. При сжигании природного газа выделяются вещества, вызывающие воспалительные процессы в дыхательных путях, что увеличивает риск респираторных заболеваний.

Уточнения

Га́зовая плита́ - кухонная плита, использующая в качестве топлива горючий газ.

