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Газовые плиты и респираторные заболевания: как это связано

Как газовые плиты становятся причиной тысяч смертей в Европе
1:35
Здоровье

Газовые плиты представляют гораздо более серьёзную угрозу для здоровья, чем считалось ранее. Новое исследование показало, что каждый год загрязнение, создаваемое газовыми плитами, приводит к преждевременной смерти около 40 тысяч человек в Европе — это почти вдвое больше, чем количество смертей в автокатастрофах. В исследовании, охватившем страны Европейского союза (ЕС) и Великобританию, было установлено, что газовые плиты способствуют выбросу оксида азота (NO2), проникающего в лёгкие и вызывающего воспаления.

Как газовые плиты становятся причиной тысяч смертей в Европе
Фото: commons.wikimedia.org by Tash 02, CC BY-SA 4.0

Исследователи подчёркивают, что их оценки достаточно консервативны, поскольку учтено только воздействие оксида азота, тогда как газовые плиты также выделяют другие опасные вещества, такие как бензол (C6H6) и угарный газ (CO). Учёные отмечают, что ещё в 1978 году было зафиксировано повышенное загрязнение на кухнях с газовыми плитами, но только сейчас удалось оценить его влияние на здоровье и количество преждевременных смертей.

На данный момент около трети европейских домохозяйств используют газовые плиты, а в Великобритании — 54 %. В некоторых странах, таких как Италия, Нидерланды, Румыния и Венгрия, более 60 % населения готовят на газе. При сжигании природного газа выделяются вещества, вызывающие воспалительные процессы в дыхательных путях, что увеличивает риск респираторных заболеваний.

Уточнения

Га́зовая плита́ - кухонная плита, использующая в качестве топлива горючий газ.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
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