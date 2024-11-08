Как гликемический индекс тыквы влияет на диабетиков

Тыква, несмотря на свои полезные свойства, может быть не совсем безопасной для диабетиков, сообщает нутрициолог И. Меркулова. Овощ богат витамином А, который поддерживает зрение, иммунитет и здоровье кожи, улучшает работу ЖКТ и снижает уровень холестерина. В тыкве также содержится редкий витамин Т, который способствует развитию мышц, сжиганию жиров и помогает усваивать тяжёлую пищу.
Семена тыквы тоже богаты полезными веществами — цинком, магнием и полезными жирами, поэтому их часто добавляют в различные блюда, такие как супы, каши и выпечку.
Меркулова отмечает, что тыква содержит всего 22 ккал на 100 граммов и может служить полезной альтернативой сладостям благодаря своему низкому калоражу и сладкому вкусу. Однако после термообработки её гликемический индекс может подниматься до 75, что делает её нежелательной для людей с диабетом, так как это может привести к резкому скачку уровня сахара в крови.
Ты́ква - род травянистых растений семейства Тыквенные.
Удивительная находка на дне Тихого океана — дорога из "кирпичей", ведущая в глубину.