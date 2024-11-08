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Как гликемический индекс тыквы влияет на диабетиков

Почему тыква не всегда полезна для диабетиков
Здоровье

Тыква, несмотря на свои полезные свойства, может быть не совсем безопасной для диабетиков, сообщает нутрициолог И. Меркулова. Овощ богат витамином А, который поддерживает зрение, иммунитет и здоровье кожи, улучшает работу ЖКТ и снижает уровень холестерина. В тыкве также содержится редкий витамин Т, который способствует развитию мышц, сжиганию жиров и помогает усваивать тяжёлую пищу.

Почему тыква не всегда полезна для диабетиков
Фото: flickr.com by Danielle Scott, CC BY-SA 2.0

Семена тыквы тоже богаты полезными веществами — цинком, магнием и полезными жирами, поэтому их часто добавляют в различные блюда, такие как супы, каши и выпечку.

Меркулова отмечает, что тыква содержит всего 22 ккал на 100 граммов и может служить полезной альтернативой сладостям благодаря своему низкому калоражу и сладкому вкусу. Однако после термообработки её гликемический индекс может подниматься до 75, что делает её нежелательной для людей с диабетом, так как это может привести к резкому скачку уровня сахара в крови.

Уточнения

Ты́ква - род травянистых растений семейства Тыквенные.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
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