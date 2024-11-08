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Как поддерживать нервную систему во время стресса

Какие продукты помогают справиться со стрессом
1:23
Здоровье

В условиях стресса многие склонны утешаться вредной пищей, но диетолог П. Журавлева предлагает альтернативу: продукты, которые помогут справиться со стрессом и при этом не навредят фигуре.

Какие продукты помогают справиться со стрессом
Фото: commons.wikimedia.org

Продукты для борьбы со стрессом:

Диетолог отмечает, что при стрессе необходимо поддерживать мозг и нервную систему. Продукты, способствующие повышению уровня серотонина — гормона хорошего настроения, — помогут уменьшить тревожность и улучшить эмоциональное состояние. К таким продуктам относятся:

  • Жирная рыба, цельнозерновой хлеб, семена льна и чиа, миндаль и черный рис — они богаты витамином В, который помогает нормальной работе нервной системы.

  • Горький шоколад — небольшое количество помогает бороться со стрессом, благодаря антиоксидантам и эндорфинам.

  • Ягоды — клубника, малина и черника выступают как природные антидепрессанты, так как они уничтожают свободные радикалы, защищая организм от окислительного стресса.

  • Зелёные овощи — капуста, шпинат и салат способствуют поддержанию здоровья нервной системы и укрепляют иммунитет.

Эти продукты помогут справиться со стрессом, питая организм и поддерживая хорошее настроение, что позволит избежать вредной пищи и сохранить здоровье.

Уточнения

Дието́лог - специалист в области диетологии, соответствующий академическим и профессиональным требованиям.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Зюкова Ирина
Проводит диагностику и лечение всех заболеваний нервной системы у детей с рождения, оценку данных параклинического обследования головного мозга, оценку физического и психического развития перед поступлением в детский сад и школу, определение школьной зрелости
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