Как поддерживать нервную систему во время стресса

В условиях стресса многие склонны утешаться вредной пищей, но диетолог П. Журавлева предлагает альтернативу: продукты, которые помогут справиться со стрессом и при этом не навредят фигуре.
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Продукты для борьбы со стрессом:
Диетолог отмечает, что при стрессе необходимо поддерживать мозг и нервную систему. Продукты, способствующие повышению уровня серотонина — гормона хорошего настроения, — помогут уменьшить тревожность и улучшить эмоциональное состояние. К таким продуктам относятся:
Жирная рыба, цельнозерновой хлеб, семена льна и чиа, миндаль и черный рис — они богаты витамином В, который помогает нормальной работе нервной системы.
Горький шоколад — небольшое количество помогает бороться со стрессом, благодаря антиоксидантам и эндорфинам.
Ягоды — клубника, малина и черника выступают как природные антидепрессанты, так как они уничтожают свободные радикалы, защищая организм от окислительного стресса.
Зелёные овощи — капуста, шпинат и салат способствуют поддержанию здоровья нервной системы и укрепляют иммунитет.
Эти продукты помогут справиться со стрессом, питая организм и поддерживая хорошее настроение, что позволит избежать вредной пищи и сохранить здоровье.
Уточнения
Дието́лог - специалист в области диетологии, соответствующий академическим и профессиональным требованиям.
Проводит диагностику и лечение всех заболеваний нервной системы у детей с рождения, оценку данных параклинического обследования головного мозга, оценку физического и психического развития перед поступлением в детский сад и школу, определение школьной зрелости