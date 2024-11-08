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Мнение психолога: плюсы и минусы 4-дневной рабочей недели

Повысит ли 4-дневная рабочая неделя качество жизни в России
1:15
Здоровье

Идея о введении 4-дневной рабочей недели снова обсуждается в России. Исследования, проведенные в Германии, показали, что сокращение рабочего времени может повысить эффективность сотрудников и положительно сказаться на экономике. Однако, как считает психолог М. Хорс, это нововведение не гарантирует улучшения психологического состояния работников.

Повысит ли 4-дневная рабочая неделя качество жизни в России
Фото: freepik.com by DC Studio, PDM

Эксперт отмечает, что среди молодежи (в возрасте 25-35 лет) наблюдается рост случаев депрессии, часто вызванной разочарованием в профессиональной жизни. Молодые люди ожидают, что после окончания учебы они смогут добиться успеха, но столкновение с реальностью нередко приводит к стрессу и неудовлетворенности. В таких условиях некоторые начинают искать утешение в зависимостях, что только усугубляет ситуацию. По мнению психолога, важно научиться мыслить более реалистично и избегать завышенных ожиданий.

Хорс также напомнил, что официально работающие россияне имеют доступ к отпускам, выходным и праздничным дням, которые составляют примерно треть года, предоставляя возможности для отдыха и восстановления.

Уточнения

Депре́ссия — психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
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