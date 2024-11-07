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Влияние перекусов на ходу на здоровье ЖКТ

Перекусы в спешке: как это мешает организму усваивать витамины
0:58
Здоровье

Гастроэнтеролог С. Ильяшенко предупредила о вреде перекусов на ходу, которые могут привести к проблемам с пищеварением. Когда люди едят в спешке, еда плохо пережёвывается и слишком быстро проходит через желудочно-кишечный тракт, объяснила специалист. Это мешает пищеварительным ферментам и другим необходимым секретам своевременно выделяться для обработки пищи, из-за чего она не переваривается должным образом. В результате у человека могут возникать тяжесть и чувство переполненности в желудке, а питательные вещества не усваиваются в полной мере, что приводит к дефициту витаминов и минералов.

Перекусы в спешке: как это мешает организму усваивать витамины
Фото: Pexels by Tim Samuel, CC0

Врач рекомендует принимать пищу 3-4 раза в день в спокойной обстановке, избегая переедания. Такой подход позволит организму полноценно усваивать все необходимые питательные вещества и обеспечит здоровье пищеварительной системы.

 

Уточнения

Ферме́нты - обычно сложные белковые соединения, РНК или их комплексы, ускоряющие химические реакции в живых системах.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
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