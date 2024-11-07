Как работает тетрахроматия и что на неё влияет

Люди, видящие больше: как работает феномен тетрахроматии

1:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Тетрахроматия — редкое состояние, позволяющее некоторым людям видеть до 100 миллионов оттенков, тогда как большинство воспринимают лишь около 1 миллиона. Это связано с генетической мутацией, благодаря которой у таких людей формируется четвёртый тип колбочек для восприятия цвета. Обычно у человека три типа колбочек: у дальтоников их два, а у тетрахроматов — четыре.

Фото: commons.wikimedia.org by Steven Gerner, CC BY-SA 2.0

Четвёртый тип колбочек, который есть у тетрахроматов, расширяет диапазон воспринимаемых цветов. Тем не менее, возможность различать дополнительные оттенки зависит от кривой чувствительности "дополнительных" колбочек. Если их чувствительность расположена между кривыми M-колбочек (с пиком в зелёной части спектра) и L-колбочек (с пиком в жёлто-зелёной части спектра), то человек может различать гораздо больше оттенков, особенно в жёлто-зелёной части спектра.

Исследования показывают, что до 12 % женщин могут быть тетрахроматами, однако лишь немногие действительно воспринимают дополнительные цвета. Даже при наличии четвёртого типа колбочек мозгу требуется способность обрабатывать дополнительные оттенки. Это зависит от функционирования нейронов сетчатки, зрительного нерва и способностей мозга к обработке зрительных сигналов. Таким образом, полноценное восприятие дополнительных цветов доступно только людям с редкими дополнительными мутациями и соответствующей нейронной обработкой.

Уточнения

Зри́тельная систе́ма - бинокулярная оптическая система биологической природы.

