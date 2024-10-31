Гипертония — опасный враг: как защитить себя от осложнений

3:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Артериальная гипертония, или гипертоническая болезнь, — одно из самых распространённых хронических заболеваний у взрослых, связанное с повышенным артериальным давлением. Полностью излечить это заболевание невозможно, но контролировать его вполне реально.

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Повышенное давление — один из управляемых факторов риска для ишемической болезни сердца, и важно не только следить за уровнем давления, но и за тем, как долго оно остаётся повышенным. Чем раньше выявить гипертонию и начать наблюдение, тем ниже вероятность развития осложнений в будущем.

Причины артериальной гипертонии

В большинстве случаев причины артериальной гипертонии точно не известны, но существует ряд факторов, которые повышают риск её развития:

возраст, поскольку с годами артерии становятся менее эластичными;

наследственность;

пол (чаще болезнь встречается у мужчин);

курение;

чрезмерное потребление алкоголя и соли, ожирение, малоподвижный образ жизни;

высокий уровень стресса;

заболевания почек;

повышенный уровень адреналина;

врождённые пороки сердца;

некоторые лекарственные препараты, такие как пероральные контрацептивы;

поздние токсикозы при беременности.

Симптомы артериальной гипертонии

Часто артериальная гипертония не имеет выраженных симптомов и выявляется случайно при измерении давления. В отдельных случаях могут возникать головные боли, головокружение и "мушки" перед глазами.

Возможные осложнения

инсульт;

инфаркт;

проблемы со зрением;

сердечная недостаточность;

почечная недостаточность.

Что можно сделать самостоятельно для снижения артериального давления

Нормализуйте вес. Если есть избыточный вес, даже небольшое снижение массы тела (3-5 кг) поможет контролировать давление и улучшить общее состояние. Также нормализация веса способствует снижению уровня холестерина, триглицеридов и сахара в крови.

Регулярные физические нагрузки. Активные упражнения — такие как ходьба, бег, плавание и езда на велосипеде — помогают поддерживать нормальный уровень давления. Занимайтесь по 30-60 минут 3-5 раз в неделю.

Контроль соли. Ограничьте потребление соли до 2,4 г в сутки, избегая консервов, полуфабрикатов и фастфуда.

Ограничьте алкоголь. Избегайте употребления алкоголя или ограничьте его до двух порций в день для мужчин и одной для женщин (одна порция — 350 мл пива, 120 мл вина или 30 мл крепкого напитка).

Больше калия. Увеличьте потребление калия, который помогает снижать давление. Источники калия — фрукты и овощи, их рекомендуется есть не менее пяти порций в день.

Отказ от курения. Курение не вызывает гипертонию, но значительно увеличивает риск ишемической болезни сердца.

Маложирная диета. Диета с пониженным содержанием жиров способствует снижению холестерина и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Приём назначенных лекарств. Если врач прописал гипотензивные препараты, принимайте их в точности по инструкции. О любых побочных эффектах сразу сообщайте врачу.

Регулярный контроль. После стабилизации давления важно регулярно измерять его дома и посещать врача минимум раз в год для оценки состояния и эффективности лечения.

Следование этим рекомендациям поможет контролировать артериальное давление и снизить риски серьёзных осложнений.

Уточнения

Артериа́льная гипертензи́я АГ; гипертони́я (др.-греч. ὑπέρ "над, выше" + τόνος "натяжение; тон") — синдром повышения систолического артериального давления (САД) от 140 мм рт. ст. и выше, и одновременно или самостоятельно — диастолического АД (ДАД) ≥ 90 мм рт. ст.

