Нутрициолог Гузман объяснила, почему считает тыкву настоящим суперфудом

1:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Нутрициолог Катерина Гузман поделилась, почему стоит включить тыкву в питание осенью.

Фото: flickr.com by VasenkaPhotography, CC BY 2.0

"Тыква — это настоящий суперфуд, который содержит огромное количество витаминов, минералов и антиоксидантов. Она богата витамином А, который способствует улучшению зрения, а также витаминами C и E, укрепляющими иммунитет", — сказала нутрициолог в беседе со "Спорт-Экспрессом".

Гузман отметила, что тыква благоприятно влияет на пищеварение и помогает контролировать уровень сахара в крови за счет содержания клетчатки.

Однако, несмотря на многочисленные плюсы, нутрициолог предупредила, что некоторым людям стоит употреблять тыкву осторожно. Например, для диабетиков высокое содержание сахара может быть опасным, а аллергикам и тем, кто страдает заболеваниями желудочно-кишечного тракта, следует быть осмотрительными.

Катерина Гузман посоветовала включать тыкву в рацион осенью, но в разумном количестве, чтобы избежать негативных последствий. Она также рекомендовала разнообразить способы ее приготовления, чтобы сохранить максимум питательных веществ. Главное — не переборщить и внимательно следить за реакцией своего организма.

Таким образом, тыква является отличным продуктом для поддержания здоровья осенью, но как и с любым продуктом, важно употреблять его в разумных дозах, учитывая индивидуальные особенности организма.

Уточнения

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).





Суперпища или «суперфуд» (англ. superfood) — маркетинговый термин, обозначающий продукты питания, которые преподносятся рекламой как приносящие пользу здоровью в результате их особых свойств.



