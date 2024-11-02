Кардиолог назвал первые признаки, появляющиеся при инсульте

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-кардиолог Илья Луконин рассказал о первых признаках инсульта и важности быстрого реагирования.

Фото: commons.wikimedia.org by Алексей Трефилов, CC BY-SA 4.0

По словам врача, основные симптомы включают внезапную слабость или онемение одной стороны тела, трудности с речью и нарушение координации. Если человек не может улыбнуться, и одна сторона лица опущена, это серьёзный сигнал. Попросите его произнести простую фразу. Невнятная речь или невозможность говорить могут указывать на инсульт.

При обнаружении хотя бы одного из этих признаков рекомендуется немедленно вызвать скорую помощь и зафиксировать время появления симптомов. Эта информация важна для врачей, подчеркнул специалист.

Не пытайтесь самостоятельно лечить инсульт и не давайте пострадавшему еду или воду. Это может усугубить ситуацию.

Если человек в сознании, успокойте его, проверьте уровень сознания, дыхание и сердцебиение, заключил кардиолог в разговоре со "Спорт-Экспрессом".

Уточнения

Инсу́льт (лат. insultus «наскок, нападение, удар»), устар. апопле́кси́я (др.-греч. ἀποπληξία «паралич»), апоплекси́ческий удар или просто удар — острое нарушение кровоснабжения головного мозга.

