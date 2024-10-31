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Хирург Клочихин напомнил, что делать, чтобы избежать серьёзных травм при падении на льду

2:48
Здоровье

В период гололёда вероятность поскользнуться и получить травму значительно возрастает. Поэтому важно знать, как предотвратить тяжёлые последствия.

Хирург Клочихин напомнил, что делать, чтобы избежать серьёзных травм при падении на льду
Фото: web.archive.org by msdte, CC BY 3.0

Хирург Игорь Клочихин отмечает, что наиболее распространённые травмы при падении на льду — это переломы шейки бедра и лучевой кости. Эти повреждения могут вызвать ограничение подвижности и серьёзные осложнения.

После падения необходимо обратиться к врачу для осмотра и получения рекомендаций по лечению. Чтобы снизить риск травм в гололёд, рекомендуется носить удобную обувь с нескользящей подошвой, избегать спешки и резких движений на скользкой поверхности, а также укреплять мышцы и связки с помощью физической активности.

Если после падения у человека сохраняется подвижность в суставе, но движения вызывают боль, а организм способен выдержать вертикальную нагрузку, то, по рекомендации хирурга, можно добраться до дома и сделать компресс, пишет Om1 Новосибирск.

Для приготовления компресса нужно растворить столовую ложку соли в стакане воды и вскипятить раствор. Затем следует сделать восемь слоёв из марли или бинта и погрузить их в этот раствор. После этого нужно обмотать сустав хлопчатобумажной тканью, а сверху — шерстяной, и снова хлопчатобумажной. Важно отметить, что использование целлофана не рекомендуется. Компресс следует оставить на всю ночь.

Как рассказал Игорь Клочихин, этот раствор помогает остановить внутреннее кровотечение, прекратить лимфорею и уменьшить отёк, который мешает движению сустава.

Хирург также подчеркнул, что важно зафиксировать повреждённый сустав бинтом. В случае появления гематомы рекомендуется использовать гепариновую мазь. Особенно важно обеспечить неподвижность сустава на ночь, чтобы избежать непроизвольных движений. Во время бодрствования также необходимо обеспечить покой повреждённой области.

Для снятия боли и отёка можно использовать мази, такие как "Вольтарен", "Диклофенак" или "Ибупрофен", а затем зафиксировать сустав бинтом на ночь. Важно помнить, что некоторые травмы могут быть недооценены. Если человек начинает активно двигаться в первые сутки после повреждения связок, это может привести к серьёзным проблемам в дальнейшем. Поэтому необходим полный покой и ограничение движений.

Для фиксации повреждённого участка тела можно использовать тутор, который можно приобрести в аптеке.

При соблюдении рекомендаций отёк и болевой синдром должны пройти в течение трёх дней, как сообщил хирург.

Уточнения

Лёд  — вода в твёрдом агрегатном состоянии.
 

Гололёд (синоним — ожеледь) — атмосферные осадки в виде слоя плотного стекловидного льда (гладкого или слегка бугристого), нарастающего на растениях, проводах, предметах, поверхности земли.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Семёнова (Фролова) Юлия
Выполняет все виды пластических операций на лице и теле
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