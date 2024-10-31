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Врач рассказала, что нельзя делать при ношении брекетов

0:47
Здоровье

Стоматолог-ортодонт клиники "СМ-Стоматология" Ирина Аксенова в интервью РИАМО рассказала о ограничениях, которые необходимо соблюдать при ношении брекетов.

Врач рассказала, что нельзя делать при ношении брекетов
Фото: flickr.com by Loren Kerns, CC BY 2.0

По её словам, во время ортодонтического лечения следует избегать твёрдых продуктов, таких как орехи и сухари, так как они могут повредить конструкцию (отклеить брекеты, деформировать дугу).

"Сладкая пища и лимонады не рекомендованы из-за риска развития кариеса. Овощи, фрукты лучше нарезать кусочками, а не откусывать от целого", — уточнила ортодонт.

Специалист также отметила, что при занятиях контактными видами спорта, например боксом, необходимо использовать индивидуальные защитные капы.

Уточнения

Ортодо́нтия (греч. ορθός «прямой; правильный» + οδόντι «зуб») — раздел стоматологии, занимающийся изучением этиологии, диагностики, методов профилактики и лечения зубо-челюстных аномалий.

Бре́кеты (англ. от brace «скоба»), ортодонти́ческие ско́бы — сложные ортодонтические несъёмные конструкции (аппараты) для коррекции положения зубов человека при нарушениях прикуса и неровности зубного ряда. 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Макарова Татьяна
Проводит все виды терапевтического лечения зубов: эстетическая реставрация, эндодонтическое лечение, отбеливание зубов, профессиональная гигиена, консервативное лечение заболеваний пародонта и слизистой полости рта, лечебные аппликации, инъекционная терапия, аппарат Vektor.
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