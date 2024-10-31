Врач рассказала, что нельзя делать при ношении брекетов

Стоматолог-ортодонт клиники "СМ-Стоматология" Ирина Аксенова в интервью РИАМО рассказала о ограничениях, которые необходимо соблюдать при ношении брекетов.
По её словам, во время ортодонтического лечения следует избегать твёрдых продуктов, таких как орехи и сухари, так как они могут повредить конструкцию (отклеить брекеты, деформировать дугу).
"Сладкая пища и лимонады не рекомендованы из-за риска развития кариеса. Овощи, фрукты лучше нарезать кусочками, а не откусывать от целого", — уточнила ортодонт.
Специалист также отметила, что при занятиях контактными видами спорта, например боксом, необходимо использовать индивидуальные защитные капы.
Ортодо́нтия (греч. ορθός «прямой; правильный» + οδόντι «зуб») — раздел стоматологии, занимающийся изучением этиологии, диагностики, методов профилактики и лечения зубо-челюстных аномалий.
Бре́кеты (англ. от brace «скоба»), ортодонти́ческие ско́бы — сложные ортодонтические несъёмные конструкции (аппараты) для коррекции положения зубов человека при нарушениях прикуса и неровности зубного ряда.
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