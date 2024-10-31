Врач раскрыла, как распознать высокий уровень холестерина по глазам

0:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Офтальмолог Сая Нагори в интервью изданию Gloucestershire Live рассказала, что по состоянию глаз можно определить высокий уровень холестерина.

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По ее словам, одним из признаков высокого холестерина является ксантелазма — появление жёлтых отложений вокруг глаз. Кроме того, при избытке холестерина в организме вокруг роговицы глаза могут образовываться кольца белого, серого или голубоватого цвета.

"Здоровье сердца часто оказывается в центре внимания, когда речь заходит о холестерине. Но когда глаза намекают на скрытую проблему, это не просто глазная проблема. Это призыв к действию, чтобы заботиться о здоровье как сердечно-сосудистой системы, так и глаз", — отметила Сая Нагори.

Уточнения

Холестери́н (др.-греч. χολή «жёлчь» + στερεός «твёрдый»), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.



Ксантела́зма (xanthelasma) - это плоская ксантома, наблюдается чаще у женщин, страдающих диабетом, гиперхолестеринемией и др.

