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В Госдуме сообщили об опасных последствиях недосыпания

1:18
Здоровье

Недосыпание оказывает негативное воздействие на здоровье человека, приводя к ослаблению иммунной системы и увеличению стресса, а также повышая риск сердечно-сосудистых заболеваний.

В Госдуме сообщили об опасных последствиях недосыпания
Фото: Pexels by cottonbro studio, PDM

"Длительное нарушение сна и недосыпание приводят к различным расстройствам, включая ухудшение когнитивных функций, повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний, ослабление иммунной системы", — предостерегла депутат.

Об этом заявила кандидат медицинских наук, член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова в беседе с РИА Новости.

По ее мнению, недостаток сна также приводит к повышению уровня тревожности и стресса. Это подтверждают как медицинская практика, так и многочисленные научные исследования.

Чтобы установить здоровый режим сна, Тамара Фролова предлагает несколько рекомендаций. Во-первых, комната для сна должна быть темной, прохладной и тихой. Кроме того, рекомендуется отключать электронные устройства за 30 минут до сна.

Фролова подчёркивает, что электронные устройства могут быть вредными, поскольку они заставляют людей жертвовать сном, что отрицательно сказывается не только на их личном здоровье, но и на общественном благополучии.

Уточнения

Иммуните́т (лат. immunitas — освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).

Стресс (от англ. stress «нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения») — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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