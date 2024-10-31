Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лавров считает, что Зеленский говорит неадекватные вещи
Ольга Бузова в резкой форме отреагировала на конфликт Светланы Бондарчук и Вероники Степановой
Daily Mail: Трамп обходит Харрис на три процентных пункта
Британские кошки: идеальный питомец для занятых людей
Малина на даче: как ухаживать и получать больше ягод
Норвегия выделит Киеву 118 млн долларов на закупку запчастей для F-16
Уменьшаем слезы при нарезке лука: простые лайфхаки
Алиса Вокс раскрыла, какие проблемы могут возникнуть у Шнурова из-за дуэта с Инстасамкой
Грузинская оппозиция призывает к протестам

Врач предупредил об опасной болезни, которая быстро распространяется среди детей

1:50
Здоровье

Опасное влияние менингококковой инфекции особенно актуально для маленьких детей, особенно для воспитанников ясельных и младших групп детских садов.

Врач предупредил об опасной болезни, которая быстро распространяется среди детей
Фото: commons.wikimedia.org by https://www.vperemen.com, CC BY-SA 4.0

Кандидат медицинских наук Дмитрий Буланов предупреждает о смертельно опасном менингите, который может быстро распространиться в детском саду из-за повышенной чувствительности маленьких детей к этой болезни.

Он подчеркивает, что менингит без лечения приводит к смерти в 75-85% случаев. Сначала менингит может маскироваться под симптомы ОРВИ, что делает его особенно опасным. Кроме того, бактерия способна сохранять жизнеспособность на поверхностях долгое время, что увеличивает риск заражения при использовании общих игрушек и предметов в детском саду.

Когда бактерия попадает в носоглотку, она быстро проникает в оболочку мозга и развивается стремительно, а симптомы могут проявиться уже через один день. Изначально могут наблюдаться симптомы ОРВИ, после чего быстро развиваются высокая температура (около 40 градусов), ригидность затылочных мышц и другие признаки менингита.

"К сожалению, менингококковый менингит обычно не проходит бесследно. Если человек выжил и восстановился, то могут пострадать ментальные и когнитивные функции мозга. В их число входят потеря слуха, нарушения памяти, судорожный синдром, эпилепсия", — отметил специалист в беседе с РИАМО.

Дмитрий Буланов подчёркивает важность прививки от менингита как для больных, так и для бессимптомных носителей. Кроме того, он отмечает необходимость своевременной диагностики с учётом симптомов, для чего требуется проведение исследования в медицинской лаборатории.

Уточнения

Менинги́т (от др.-греч. μῆνιγξ → лат. meninx, родит.п. лат. meningis «мозговая оболочка» + суффикс -itis «воспаление») — воспаление мозговой оболочки головного и спинного мозга.

О́страя респирато́рная ви́русная инфе́кция (ОРВИ) (англ. viral respiratory infections) — общий термин для обозначения клинически и морфологически подобных острых воспалительных заболеваний дыхательных путей и лёгких, вызываемых вирусами, тропными к мерцательному эпителию дыхательных путей.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
Обсудить
Сейчас читают
Под какие культуры нельзя вносить золу
Садоводство, цветоводство
Под какие культуры нельзя вносить золу Аудио 
Проверенные методы борьбы с кротами: что действительно помогает
Садоводство, цветоводство
Проверенные методы борьбы с кротами: что действительно помогает Аудио 
Собаки с характером: породы, которые вам не покорятся
Домашние животные
Собаки с характером: породы, которые вам не покорятся Аудио 
Популярное
2000 км до Антарктиды: археологи нашли следы древних мореплавателей

Исследование подтвердило выдающиеся достижения древних полинезийских мореплавателей, сумевших достичь высоких широт в южной части Тихого океана.

2000 км до Антарктиды: археологи нашли следы древних мореплавателей
Хурма: полезный осенний фрукт или потенциальная угроза
Хурма: полезный осенний фрукт или потенциальная угроза
Эксперты назвали три самые умные породы кошек
В России создали устойчивые к холоду аккумуляторы нового поколения
Самайн — ирландский праздник. Хэллоуин — нет Игорь Буккер Плохой английский Зеленского напомнил, как был не понят Саакашвили Любовь Степушова Хеллоуин. Праздник, который уводит Россию от Бога Дмитрий Плотников
Как посадить гладиолусы: секреты, которые стоит знать
Проверенные методы борьбы с кротами: что действительно помогает
Собаки с упрямым характером: список пород
Собаки с упрямым характером: список пород
Последние материалы
Анна Хилькевич рассказала, как усложнилась её жизнь после рождения третьего ребёнка
Осенние волосы: как выбрать идеальный оттенок для нового образа
Продюсер высказался о воссоединении Волковой и Катиной за 15 млн рублей: никто так и не занял нишу
Россия борется за свои золотовалютные резервы: Набиуллина подтвердила ведение работ
Врач предупредил об опасной болезни, которая быстро распространяется среди детей
Дина Саева призналась, что страдала булимией
Как сохранить гармонию с кошкой: советы по уходу и общению
Лиственница в осеннем саду: посадка и секреты яркого цвета
Полезные напитки для кожи: от зеленого смузи до кефира
Как приготовить по-настоящему воздушные и нежные котлеты: кулинарные хитрости
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.