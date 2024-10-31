Врач предупредил об опасной болезни, которая быстро распространяется среди детей

1:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Опасное влияние менингококковой инфекции особенно актуально для маленьких детей, особенно для воспитанников ясельных и младших групп детских садов.

Фото: commons.wikimedia.org by https://www.vperemen.com, CC BY-SA 4.0

Кандидат медицинских наук Дмитрий Буланов предупреждает о смертельно опасном менингите, который может быстро распространиться в детском саду из-за повышенной чувствительности маленьких детей к этой болезни.

Он подчеркивает, что менингит без лечения приводит к смерти в 75-85% случаев. Сначала менингит может маскироваться под симптомы ОРВИ, что делает его особенно опасным. Кроме того, бактерия способна сохранять жизнеспособность на поверхностях долгое время, что увеличивает риск заражения при использовании общих игрушек и предметов в детском саду.

Когда бактерия попадает в носоглотку, она быстро проникает в оболочку мозга и развивается стремительно, а симптомы могут проявиться уже через один день. Изначально могут наблюдаться симптомы ОРВИ, после чего быстро развиваются высокая температура (около 40 градусов), ригидность затылочных мышц и другие признаки менингита.

"К сожалению, менингококковый менингит обычно не проходит бесследно. Если человек выжил и восстановился, то могут пострадать ментальные и когнитивные функции мозга. В их число входят потеря слуха, нарушения памяти, судорожный синдром, эпилепсия", — отметил специалист в беседе с РИАМО.

Дмитрий Буланов подчёркивает важность прививки от менингита как для больных, так и для бессимптомных носителей. Кроме того, он отмечает необходимость своевременной диагностики с учётом симптомов, для чего требуется проведение исследования в медицинской лаборатории.

Уточнения

Менинги́т (от др.-греч. μῆνιγξ → лат. meninx, родит.п. лат. meningis «мозговая оболочка» + суффикс -itis «воспаление») — воспаление мозговой оболочки головного и спинного мозга.



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