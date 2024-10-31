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Первый случай заражения новым штаммом оспы обезьян зафиксирован в Великобритании

0:40
Здоровье

Первый случай заболевания новым штаммом оспы обезьян в Великобритании был зарегистрирован.

Первый случай заражения новым штаммом оспы обезьян зафиксирован в Великобритании
Фото: wikimedia commons by 0x010C, CC BY-SA 4.0

Это сообщение подтверждается заявлением британского агентства по здравоохранению, опубликованным на правительственном сайте.

"Британское агентство по здравоохранению (UKHSA) подтвердило наличие одного случая заболевания оспой обезьян (штамма) Clade Ib. Это первый зарегистрированный случай оспы обезьян данного штамма в Великобритании", — уточняется в документе.

Заболевший, проживающий в Лондоне, недавно вернулся из стран Африки. Его текущее состояние уточняется.

Уточнения

О́спа обезья́н (англ. Mpox, ранее Monkeypox) — инфекционное заболевание животных и человека, характеризующееся лихорадкой, общей интоксикацией и появлением экзантемы.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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