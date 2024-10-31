Первый случай заражения новым штаммом оспы обезьян зафиксирован в Великобритании

Первый случай заболевания новым штаммом оспы обезьян в Великобритании был зарегистрирован.
Это сообщение подтверждается заявлением британского агентства по здравоохранению, опубликованным на правительственном сайте.
"Британское агентство по здравоохранению (UKHSA) подтвердило наличие одного случая заболевания оспой обезьян (штамма) Clade Ib. Это первый зарегистрированный случай оспы обезьян данного штамма в Великобритании", — уточняется в документе.
Заболевший, проживающий в Лондоне, недавно вернулся из стран Африки. Его текущее состояние уточняется.
О́спа обезья́н (англ. Mpox, ранее Monkeypox) — инфекционное заболевание животных и человека, характеризующееся лихорадкой, общей интоксикацией и появлением экзантемы.
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