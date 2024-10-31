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Узнайте, какая еда способствует повышению сахара и холестерина

Здоровье

Сочетание факторов, повышающих вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, нарушений кровообращения в мозге из-за закупорки или разрыва сосудов, инсульта и диабета 2-го типа, может свидетельствовать о наличии метаболического синдрома. Этот синдром часто ассоциируется с плохим качеством сна, стрессами, низкой физической активностью и ненадлежащим питанием. Об этом сообщает "Российская газета".

Узнайте, какая еда способствует повышению сахара и холестерина
Фото: freepik.com by mdjaff, PDM

Как сообщает диетолог Керри Конлон, для корректировки уровней холестерина и сахара в крови полезно увеличить потребление клетчатки. Например, достаточно добавлять порцию овощного салата к каждому приему пищи.

Врач подчеркнул, что определенные виды пищи способствуют более насыщенному ощущению сытости, что, в свою очередь, может способствовать естественному уменьшению размеров порций. Это играет важную роль в снижении риска ожирения, которое является одним из факторов, способствующих возникновению серьезных нарушений в организме.

Эксперт также рекомендовал включать в рацион больше цельнозерновых продуктов и бобовых, а также не пренебрегать рыбой, птицей, молочными изделиями, орехами, яйцами и оливковым маслом.

Метаболический синдром может проявляться различными симптомами, включая постоянное чувство жажды, учащенное мочеиспускание, хроническую усталость, изменения на коже, а также покалывание и онемение в ногах.

Уточнения

Холестери́н — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.

Инсу́льт — острое нарушение кровоснабжения головного мозга , характеризующееся внезапным появлением очаговой и/или общемозговой неврологической симптоматики, которая сохраняется более 24 часов или приводит к смерти больного в более короткий промежуток времени вследствие цереброваскулярной патологии.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
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