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Кардиолог раскрыла секрет безопасного потребления кофе

1:18
Здоровье

Кардиолог Юлия Маршинцева сообщила, что здоровый человек может позволить себе выпивать до пяти чашек кофе в сутки. Она уточнила, что речь идет о чистом напитке, без добавления молока, сливок или сахара. Такое количество кофе не причинит вреда, если у человека нет проблем со здоровьем.

Кардиолог раскрыла секрет безопасного потребления кофе
Фото: unsplash.com by Афина Лам, CC0

По словам Маршинцевой, есть научные подтверждения того, что умеренное употребление кофе не сказывается негативно на организме здорового человека. Более того, качественный кофе в чистом виде может способствовать снижению уровня холестерина, что положительно влияет на здоровье сердца, а также снижает риски развития сахарного диабета и даже может служить профилактикой онкологических заболеваний, сообщает "Российская газета".

Кардиолог подчеркнула, что количество кофе, приемлемое для употребления, варьируется в зависимости от индивидуальных особенностей организма каждого человека.

Ранее сообщалось, что употребление нефильтрованного кофе, известного также как кофе по-турецки, в больших количествах может быть вредным. Это связано с тем, что содержащиеся в гуще вещества могут стимулировать увеличение уровня "плохого" ЛПНП-холестерина.

Уточнения

Са́харный диабе́т — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной недостаточности гормона инсулина.

Онколо́гия  — раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.
 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
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