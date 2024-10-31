Защитите себя от рака с помощью одного простого продукта

Одной из причин добавлять чеснок в блюда является его активное соединение — аллицин. Это вещество обладает мощными антимикробными свойствами и может способствовать профилактике раковых заболеваний. Аллицин способствует нейтрализации токсинов и поддерживает оптимальное состояние лейкоцитов в крови. Об этом сообщает "Российская газета".
Вещество помогает выводить свободные радикалы из организма, которые оказывают негативное воздействие на клетки. Под действием свободных радикалов клетки могут развиваться неправильно, что может запустить опасные процессы внутри организма.
Вещества, содержащиеся в чесноке, оказывают благоприятное влияние на сердечно-сосудистую систему. Это проявляется несколькими способами: улучшается кровообращение, повышается эффективность работы сердца, а стенки сосудов становятся более эластичными благодаря уменьшению "плохого" холестерина.
Исследования, проведённые учёными из Юго-Восточного университета, показали, что чеснок также эффективно снижает уровень холестерина и способен регулировать уровень глюкозы в крови.
Онколо́гия — раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.
Аллици́н — органическое соединение, сульфоксид, которое образуется при механическом разрушении клеток чеснока, обладающее бактерицидным и фунгицидным действием.
Исследование подтвердило выдающиеся достижения древних полинезийских мореплавателей, сумевших достичь высоких широт в южной части Тихого океана.