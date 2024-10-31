Защитите себя от рака с помощью одного простого продукта

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Одной из причин добавлять чеснок в блюда является его активное соединение — аллицин. Это вещество обладает мощными антимикробными свойствами и может способствовать профилактике раковых заболеваний. Аллицин способствует нейтрализации токсинов и поддерживает оптимальное состояние лейкоцитов в крови. Об этом сообщает "Российская газета".

Фото: commons.wikimedia.org by Иванов.А.С.1993 is licensed under Creative Commons

Вещество помогает выводить свободные радикалы из организма, которые оказывают негативное воздействие на клетки. Под действием свободных радикалов клетки могут развиваться неправильно, что может запустить опасные процессы внутри организма.

Вещества, содержащиеся в чесноке, оказывают благоприятное влияние на сердечно-сосудистую систему. Это проявляется несколькими способами: улучшается кровообращение, повышается эффективность работы сердца, а стенки сосудов становятся более эластичными благодаря уменьшению "плохого" холестерина.

Исследования, проведённые учёными из Юго-Восточного университета, показали, что чеснок также эффективно снижает уровень холестерина и способен регулировать уровень глюкозы в крови.

Уточнения

Онколо́гия — раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.





Аллици́н — органическое соединение, сульфоксид, которое образуется при механическом разрушении клеток чеснока, обладающее бактерицидным и фунгицидным действием.



