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Защитите себя от рака с помощью одного простого продукта

1:12
Здоровье

Одной из причин добавлять чеснок в блюда является его активное соединение — аллицин. Это вещество обладает мощными антимикробными свойствами и может способствовать профилактике раковых заболеваний. Аллицин способствует нейтрализации токсинов и поддерживает оптимальное состояние лейкоцитов в крови. Об этом сообщает "Российская газета".

Защитите себя от рака с помощью одного простого продукта
Фото: commons.wikimedia.org by Иванов.А.С.1993 is licensed under Creative Commons

Вещество помогает выводить свободные радикалы из организма, которые оказывают негативное воздействие на клетки. Под действием свободных радикалов клетки могут развиваться неправильно, что может запустить опасные процессы внутри организма.

Вещества, содержащиеся в чесноке, оказывают благоприятное влияние на сердечно-сосудистую систему. Это проявляется несколькими способами: улучшается кровообращение, повышается эффективность работы сердца, а стенки сосудов становятся более эластичными благодаря уменьшению "плохого" холестерина.

Исследования, проведённые учёными из Юго-Восточного университета, показали, что чеснок также эффективно снижает уровень холестерина и способен регулировать уровень глюкозы в крови.

Уточнения

Онколо́гия — раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.
 

Аллици́н  — органическое соединение, сульфоксид, которое образуется при механическом разрушении клеток чеснока, обладающее бактерицидным и фунгицидным действием.
 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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