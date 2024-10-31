Осенние секреты красоты для сияющей кожи

1:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Можно вкладывать средства в дорогую косметику, процедуры и пищевые добавки, но самым эффективным способом поддерживать красоту кожи остаётся нормализация рациона.

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Некоторые считают, что для поддержания здоровой кожи нужны только элитные продукты, которые не всем по карману на постоянной основе. Однако, осенью на помощь приходят доступные и весьма действенные сезонные продукты, способные подарить коже сияние и свежесть.

Вот несколько доступных и полезных осенних продуктов, которые помогут поддержать красоту:

Тыква

Этот универсальный овощ — кладезь питательных веществ, отвечающих за молодость и здоровье кожи. Тыква примечательна тем, что подходит для десятков блюд и даже употребляется в сыром виде. Специалисты рекомендуют включать блюда из тыквы в рацион хотя бы пару раз в неделю, и эффект не заставит себя долго ждать.

Топинамбур

Этот удивительный овощ появляется на прилавках ненадолго, поэтому важно не упустить момент и насладиться его пользой. Известный своей способностью укреплять здоровье, топинамбур также оказывает положительное влияние на кожу.

Виноград

Осенью ещё можно найти свежий, качественный виноград. Этот фрукт содержит уникальные антиоксиданты, помогающие сохранить молодость кожи. Особенно полезны тёмные сорта винограда, которые обладают выраженным антивозрастным эффектом.