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Врач рассказала, когда нужна операция при камнях в почках

1:35
Здоровье

Мочекаменная болезнь — распространённая патология. Врачи утверждают, что недуг с каждым годом встречается все чаще. При этом нет какой-то одной причины, провоцирующей образование камней в почках. Как отмечает Ольга Малиновская, руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL компании "Медскан", в некоторых ситуациях удалять камни приходится хирургическим путем

Врач рассказала, когда нужна операция при камнях в почках
Фото: Freepik by yanalya, PDM

Среди факторов, провоцирующих развитие болезни, можно назвать:

  • питание,
  • наследственность,
  • питьевой режим,
  • прием лекарств,
  • сопутствующие заболевания.

"Так, например, шансы столкнуться с мочекаменной болезнью выше у тех, кто мало пьёт, ест много белка, употребляет много соли", — говорит врач.

Мочекаменная болезнь может "затаиться" и долго не давать о себе знать, пока у человека не начинают выходить камни из почек и не появляется кровь в моче. Если камень застревает в мочеточнике, то возможно развитие инфекции.

Патологию сможет обнаружить терапевт или нефролог. Врач попросит сделать УЗИ, а также сдать биохимию и клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой.

Если диагноз поставлен, то врачи обычно прописывают лекарства, способствующие растворению камней в почках, также советуют пить больше жидкости и соблюдать диету с низким содержанием соли. Однако если возникают осложнения, вызывающие острые состояния, то без операции не обойтись, предупреждает врач.

 

 

Уточнения

Мочекаменная болезнь (уролитиаз, МКБ) — заболевание, проявляющееся формированием конкрементов в органах мочевыделительной системы.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Специалист Едифанова Ольга
Детский нефролог
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