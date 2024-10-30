Учёные выявили, для кого неэффективно удаление бляшек из сосудов

1:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследование, представленное на собрании Transcatheter Cardiovascular Therapeutics (TCT 2024), показало, что удаление кальцинированных бляшек перед стентированием сосудов сердца с помощью орбитальной атерэктомии не улучшает результаты лечения пациентов. Атерэктомия — это процедура по удалению бляшек из сосуда для восстановления кровотока, которая часто используется перед стентированием у пациентов с сильно заблокированными сосудами.

Фото: Минздрав МО is licensed under Creative Common Attribution 4.0 International

Исследование, в котором приняли участие 2000 пациентов, показало, что рутинное использование орбитальной атерэктомии не приводит к значительному расширению сосуда или снижению рисков для здоровья. Кроме того, эта процедура приводит к дополнительным денежным тратам.

Учёные подчёркивают, что результаты исследования относятся только к одному виду атерэктомии и что необходимость этой процедуры при сильном блокировании сосуда определяется индивидуально. Для большинства пациентов с небольшими бляшками может быть достаточно баллонной ангиопластики перед стентированием.

Эти результаты могут изменить подход к лечению пациентов с заблокированными сосудами и помочь избежать ненужных процедур и расходов. Однако важно отметить, что каждый случай должен рассматриваться индивидуально, и решение о необходимости атерэктомии должно быть принято на основе конкретных обстоятельств каждого пациента.

Уточнения

Кровено́сные сосу́ды — эластичные трубчатые образования в теле человека, животных, по которым силой ритмически сокращающегося сердца или пульсирующего сосуда осуществляется перемещение крови по организму: к органам и тканям по артериям, артериолам, капиллярам, и от них к сердцу — по венулам и венам.

