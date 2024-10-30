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Врач предупредил об опасности зависимости от капель для носа

1:50
Здоровье

Регулярное или длительное использование сосудосуживающих капель может привести к формированию зависимости, что, в свою очередь, способно вызвать такие серьезные заболевания, как гайморит и даже менингит. Об этом сообщил врач-отоларинголог Антон Ризаев в беседе с "Газетой.Ru".

Врач предупредил об опасности зависимости от капель для носа
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Эксперт отметил, что неправильное использование назальных капель приводит к ухудшению состояния при насморке, который становится хроническим. 

"Это происходит потому, что при постоянном воздействии на слизистую надпочечники снижают выработку адреналина, а с течением времени его подача к слизистой носа прекращается вовсе", — объяснил Ризаев.

У людей, зависимых от назальных капель, кроме хронического отека слизистой оболочки, могут возникнуть и другие серьезные проблемы. В частности, ухудшается отток слизи из носовых пазух, что может привести к инфекциям, таким как гайморит и менингит.

Ризаев подчеркнул, что при возникновении зависимости не следует внезапно прекращать использование сосудосуживающих капель. Он советует обратиться к специалисту для подбора альтернативного средства с более щадящим эффектом.

"По согласованию с врачом можно попробовать перейти на препарат с фенилэфрином, который тоже облегчает дыхание, но действует мягче и на более короткий срок", — посоветовал отоларинголог.

Врач также рекомендует во время процесса отказа от капель использовать увлажняющие средства для носа и промывать его солевыми спреями. Кроме того, необходимо поддерживать в помещениях оптимальные условия для слизистых, которые составляют 20-22 градуса по Цельсию при влажности 50-60 процентов.

Уточнения

Рини́т (от др.-греч. ῥίς, род.п. ῥινός «нос») — синдром воспаления слизистой оболочки носа. Инфекционный ринит вызывается различными микробами и вирусами.

Менинги́т (от др.-греч. μῆνιγξ → лат. meninx, родит.п. лат. meningis «мозговая оболочка» + суффикс -itis «воспаление») — воспаление мозговой оболочки головного и спинного мозга.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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