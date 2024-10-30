Ежегодно в странах Евросоюза и Великобритании около 40 тысяч человек преждевременно умирают из-за использования газовых плит в домашних условиях.
Испанские учёные пришли к выводу, что газовые плиты представляют угрозу для здоровья, поскольку во время приготовления еды на газу выделяются вредные твёрдые частицы, которые могут вызвать респираторные заболевания и способствовать развитию астмы.
Однако руководитель отдела клинической токсикологии НИИ Скорой помощи им. И. И. Джанелидзе Алексей Лодягин в разговоре с "Радио 1" не согласился с утверждениями об опасности газовых плит.
"Я нигде не встречал (ни в научной литературе, ни на практике) о том, что при сгорании природного газа образовываются какие-то вредные частицы. Безусловно, во время горения происходит уменьшение концентрации кислорода, но единственное, на что следует ориентироваться — необходимая вентиляция. А чтобы какие-то вредные частицы… — это ерунда. При горении природного газа образуются только лишь углекислый газ и вода", — пояснил специалист.
Га́зовая плита́ — кухонная плита, использующая в качестве топлива горючий газ.
Бронхиа́льная а́стма (от др.-греч. ἆσθμα — «тяжёлое дыхание, одышка», лат. Asthma bronchiale) — хроническое неинфекционное воспалительное заболевание дыхательных путей.
Генеральный секретарь Международной ассоциации дружбы (IFA) Жером Вальке сообщил, что Игры дружбы могут пройти не в России, а в другой стране БРИКС. Он отметил, что всё зависит от изменения геополитической ситуации: если она останется неизменной, соревнования перенесут на 2026 год.