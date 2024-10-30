Врач раскритиковал заявление учёных о вреде газовой плиты

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ежегодно в странах Евросоюза и Великобритании около 40 тысяч человек преждевременно умирают из-за использования газовых плит в домашних условиях.

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Испанские учёные пришли к выводу, что газовые плиты представляют угрозу для здоровья, поскольку во время приготовления еды на газу выделяются вредные твёрдые частицы, которые могут вызвать респираторные заболевания и способствовать развитию астмы.

Однако руководитель отдела клинической токсикологии НИИ Скорой помощи им. И. И. Джанелидзе Алексей Лодягин в разговоре с "Радио 1" не согласился с утверждениями об опасности газовых плит.

"Я нигде не встречал (ни в научной литературе, ни на практике) о том, что при сгорании природного газа образовываются какие-то вредные частицы. Безусловно, во время горения происходит уменьшение концентрации кислорода, но единственное, на что следует ориентироваться — необходимая вентиляция. А чтобы какие-то вредные частицы… — это ерунда. При горении природного газа образуются только лишь углекислый газ и вода", — пояснил специалист.

Уточнения

Га́зовая плита́ — кухонная плита, использующая в качестве топлива горючий газ.



Бронхиа́льная а́стма (от др.-греч. ἆσθμα — «тяжёлое дыхание, одышка», лат. Asthma bronchiale) — хроническое неинфекционное воспалительное заболевание дыхательных путей.

