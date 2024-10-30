Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Проверенные методы борьбы с кротами: что действительно помогает
Осенний рецепт тыквенного супа, который вас согреет в холодное время
Собаки с характером: породы, которые вам не покорятся
Как визуально разделить кухню и гостиную: креативные решения
6 простых способов разморозить замерзшую в бачке автомобиля омывайку
Почему ногти становятся ломкими и расслаиваются у женщин старше 40 лет: дело в возрасте?
Садальский рассказал о детстве в детском доме: после похорон мамы мы оказались в интернате
Журова предлагает Коу вернуть медали Олимпиады-80
Полное беззаконие: нелегальные гонки устроили прямо на улицах этого американского города

Врач раскритиковал заявление учёных о вреде газовой плиты

1:12
Здоровье

Ежегодно в странах Евросоюза и Великобритании около 40 тысяч человек преждевременно умирают из-за использования газовых плит в домашних условиях.

Врач раскритиковал заявление учёных о вреде газовой плиты
Фото: PxHere is licensed under CC0

Испанские учёные пришли к выводу, что газовые плиты представляют угрозу для здоровья, поскольку во время приготовления еды на газу выделяются вредные твёрдые частицы, которые могут вызвать респираторные заболевания и способствовать развитию астмы.

Однако руководитель отдела клинической токсикологии НИИ Скорой помощи им. И. И. Джанелидзе Алексей Лодягин в разговоре с "Радио 1" не согласился с утверждениями об опасности газовых плит.

"Я нигде не встречал (ни в научной литературе, ни на практике) о том, что при сгорании природного газа образовываются какие-то вредные частицы. Безусловно, во время горения происходит уменьшение концентрации кислорода, но единственное, на что следует ориентироваться — необходимая вентиляция. А чтобы какие-то вредные частицы… — это ерунда. При горении природного газа образуются только лишь углекислый газ и вода", — пояснил специалист.

Уточнения

Га́зовая плита́ — кухонная плита, использующая в качестве топлива горючий газ.

Бронхиа́льная а́стма (от др.-греч. ἆσθμα — «тяжёлое дыхание, одышка», лат. Asthma bronchiale) — хроническое неинфекционное воспалительное заболевание дыхательных путей.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
Обсудить
Сейчас читают
Как поддерживать двигатель в чистоте: высокие обороты для самоочистки
Авто
Как поддерживать двигатель в чистоте: высокие обороты для самоочистки Аудио 
Как избавиться от жира на животе без спортзала: советы фитнес-тренера
Новости спорта
Как избавиться от жира на животе без спортзала: советы фитнес-тренера Аудио 
Похудеть на 65 кг: простые советы от девушки, победившей лишний вес
Еда и рецепты
Похудеть на 65 кг: простые советы от девушки, победившей лишний вес Аудио 
Популярное
Страны БРИКС обсуждают возможность проведения Игр дружбы вне России

Генеральный секретарь Международной ассоциации дружбы (IFA) Жером Вальке сообщил, что Игры дружбы могут пройти не в России, а в другой стране БРИКС. Он отметил, что всё зависит от изменения геополитической ситуации: если она останется неизменной, соревнования перенесут на 2026 год.

Страны БРИКС обсуждают возможность проведения Игр дружбы вне России
Под какие культуры нельзя вносить золу
Под какие культуры нельзя вносить золу
Как сделать квашеную капусту по-настоящему вкусной: три правила
Скороспелые томаты, которые дают урожай в рекордные сроки: откройте для себя лучшие сорта
Санду и Стояногло ведут Молдавию в Евросоюз. В чём разница позиций? Любовь Степушова Почему России нужно развивать Каспийскую военную флотилию  Виктор Пахомов Боевые машины на базе БМД-3. Расширение возможностей российской военной техники Дмитрий Плотников
Как поддерживать двигатель в чистоте: высокие обороты для самоочистки
Сытно и вкусно: секрет приготовления тушеной капусты, как в школьной столовой
Хрен с чесноком на зиму: пикантная заготовка на холодное время года
Хрен с чесноком на зиму: пикантная заготовка на холодное время года
Последние материалы
Проверенные методы борьбы с кротами: что действительно помогает
Осенний рецепт тыквенного супа, который вас согреет в холодное время
Собаки с характером: породы, которые вам не покорятся
Как визуально разделить кухню и гостиную: креативные решения
6 простых способов разморозить замерзшую в бачке автомобиля омывайку
Почему ногти становятся ломкими и расслаиваются у женщин старше 40 лет: дело в возрасте?
Садальский рассказал о детстве в детском доме: после похорон мамы мы оказались в интернате
Журова предлагает Коу вернуть медали Олимпиады-80
Полное беззаконие: нелегальные гонки устроили прямо на улицах этого американского города
Сделано в России: Путин поручил разработать программу продвижения национальных брендов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.