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Врач рассказал, какой вид спорта опасен для гипертоников

1:01
Здоровье

Главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ имени В. А. Алмазова Евгений Шляхто напомнил о необходимости умеренных физических нагрузок для пациентов с гипертонией. Он рекомендовал отказаться от участия в марафонах и поднятия тяжестей.

Врач рассказал, какой вид спорта опасен для гипертоников
Фото: Электронная почта by Кайл Кэссиди, CC BY-SA 3.0

"Чаще всего пациентам с АГ (артериальная гипертензия) мы рекомендуем умеренно заниматься спортом, без поднятия больших весов и участия в марафонах. И полный запрет на прием алкоголя", — отметил врач.

Шляхто также отметил, что посещение сауны не противопоказано гипертоникам, однако необходимо избегать экстремально высоких температур и длительного пребывания в парилке.

РИА Новости передаёт, что кардиолог также посоветовал пациентам с гипертонией соблюдать осторожность при принятии солнечных ванн, а при поездках в жаркие страны уделять достаточно времени для акклиматизации и адаптации.

Уточнения

Артериа́льная гипертензи́я АГ; гипертони́я (др.-греч. ὑπέρ «над, выше» + τόνος «натяжение; тон») — синдром повышения систолического артериального давления (САД) от 140 мм рт. ст. и выше, и одновременно или самостоятельно — диастолического АД (ДАД) ≥ 90 мм рт. ст.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
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