Терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Яна Шмелева предупреждает, что обильное питьё может быть вредным при определенных заболеваниях, таких как ревматизм, подагра, проблемы с нервной системой и некоторые онкологические заболевания. Кроме того, она подчёркивает, что холодная вода может нанести вред желудку, сообщает NEWS.ru.
"Повышенное выделение жидкости приводит к обезвоживанию организма. Вредно пить большое количество холодной воды, так как это быстро и сильно охлаждает желудок и действует на него отрицательно. Также это вредно при ревматизме, подагре, заболеваниях нервной системы, при различных видах злокачественных образований", — отметила врач.
Ранее Яна Шмелева рекомендовала выпивать около 2,5 литра воды в день для поддержания здоровья сердца и суставов. По её словам, вода помогает уменьшить боль в суставах и защищает их от износа. Однако, как отметила специалист, половина населения Земли не потребляет необходимое количество воды, что связано не с нехваткой питьевой воды, а с легкомысленным отношением к собственному здоровью.
Ревмати́зм — системное воспалительное заболевание соединительной ткани с преимущественной локализацией патологического процесса в оболочках сердца.
Пода́гра (др.-греч. ποδάγρα, буквально — капкан для ног; от πούς, род. п. ποδός — нога и ἄγρα — ловля, охота) — системное, хроническое метаболическое заболевание, которое характеризуется отложением в различных тканях организма кристаллов уратов в форме моноурата натрия или мочевой кислоты.
Генеральный секретарь Международной ассоциации дружбы (IFA) Жером Вальке сообщил, что Игры дружбы могут пройти не в России, а в другой стране БРИКС. Он отметил, что всё зависит от изменения геополитической ситуации: если она останется неизменной, соревнования перенесут на 2026 год.