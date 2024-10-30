Врач раскрыла, почему опасно пить много воды

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Яна Шмелева предупреждает, что обильное питьё может быть вредным при определенных заболеваниях, таких как ревматизм, подагра, проблемы с нервной системой и некоторые онкологические заболевания. Кроме того, она подчёркивает, что холодная вода может нанести вред желудку, сообщает NEWS.ru.

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"Повышенное выделение жидкости приводит к обезвоживанию организма. Вредно пить большое количество холодной воды, так как это быстро и сильно охлаждает желудок и действует на него отрицательно. Также это вредно при ревматизме, подагре, заболеваниях нервной системы, при различных видах злокачественных образований", — отметила врач.

Ранее Яна Шмелева рекомендовала выпивать около 2,5 литра воды в день для поддержания здоровья сердца и суставов. По её словам, вода помогает уменьшить боль в суставах и защищает их от износа. Однако, как отметила специалист, половина населения Земли не потребляет необходимое количество воды, что связано не с нехваткой питьевой воды, а с легкомысленным отношением к собственному здоровью.

Уточнения

Ревмати́зм — системное воспалительное заболевание соединительной ткани с преимущественной локализацией патологического процесса в оболочках сердца.



Пода́гра (др.-греч. ποδάγρα, буквально — капкан для ног; от πούς, род. п. ποδός — нога и ἄγρα — ловля, охота) — системное, хроническое метаболическое заболевание, которое характеризуется отложением в различных тканях организма кристаллов уратов в форме моноурата натрия или мочевой кислоты.

