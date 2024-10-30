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Врач раскрыла, почему опасно пить много воды

1:16
Здоровье

Терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Яна Шмелева предупреждает, что обильное питьё может быть вредным при определенных заболеваниях, таких как ревматизм, подагра, проблемы с нервной системой и некоторые онкологические заболевания. Кроме того, она подчёркивает, что холодная вода может нанести вред желудку, сообщает NEWS.ru.

Врач раскрыла, почему опасно пить много воды
Фото: Openverse by wuestenigel, CC BY 2.0

"Повышенное выделение жидкости приводит к обезвоживанию организма. Вредно пить большое количество холодной воды, так как это быстро и сильно охлаждает желудок и действует на него отрицательно. Также это вредно при ревматизме, подагре, заболеваниях нервной системы, при различных видах злокачественных образований", — отметила врач.

Ранее Яна Шмелева рекомендовала выпивать около 2,5 литра воды в день для поддержания здоровья сердца и суставов. По её словам, вода помогает уменьшить боль в суставах и защищает их от износа. Однако, как отметила специалист, половина населения Земли не потребляет необходимое количество воды, что связано не с нехваткой питьевой воды, а с легкомысленным отношением к собственному здоровью.

Уточнения

Ревмати́зм — системное воспалительное заболевание соединительной ткани с преимущественной локализацией патологического процесса в оболочках сердца.

Пода́гра (др.-греч. ποδάγρα, буквально — капкан для ног; от πούς, род. п. ποδός — нога и ἄγρα — ловля, охота) — системное, хроническое метаболическое заболевание, которое характеризуется отложением в различных тканях организма кристаллов уратов в форме моноурата натрия или мочевой кислоты. 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Паниченко Анна
Занимается диагностикой и лечением доброкачественных и злокачественных новообразований молочных желез, проводит пункционную биопсию узловых образований.
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