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Кардиолог рассказала, как еда и алкоголь влияют на риск инсульта

1:12
Здоровье

Существует распространенное заблуждение, что умеренное потребление алкоголя положительно влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы. Однако кардиолог Наталья Гаврилюк, научный сотрудник НМИЦ им. В. А. Алмазова Минздрава России, утверждает, что любое количество алкоголя увеличивает риск инсульта или инфаркта.

Кардиолог рассказала, как еда и алкоголь влияют на риск инсульта
Фото: flickr.com by Joe deSousa, PDM

"Так что чем меньше и реже человек употребляет спиртное, тем ниже риски инфарктов и инсультов. Никакого защитного эффекта для сосудов алкогольные напитки не дают", — отметила кандидат медицинских наук.

В разговоре с kp. ru Наталья Гаврилюк также отметила, что продукты с трансжирами являются наиболее вредными для развития риска инсульта. Такие продукты, как майонез, маргарин, заводская выпечка, кондитерские изделия, чипсы и фастфуд, содержат особенно много трансжиров.

Для профилактики заболеваний кардиолог рекомендует включать в рацион больше клетчатки, например, добавляя отруби в йогурт. Кроме того, полезны овощи, а также кофе, но его не следует потреблять более четырёх чашек в день.

Уточнения

Инсу́льт (лат. insultus «наскок, нападение, удар»), устар. апопле́кси́я (др.-греч. ἀποπληξία «паралич»), апоплекси́ческий удар или просто удар — острое нарушение кровоснабжения головного мозга (острое нарушение мозгового кровообращения, ОНМК), характеризующееся внезапным (в течение нескольких минут, часов) появлением очаговой и/или общемозговой неврологической симптоматики, которая сохраняется более 24 часов или приводит к смерти больного в более короткий промежуток времени вследствие цереброваскулярной патологии.

Инфа́ркт миока́рда (серде́чный при́ступ) возникает из-за полной или частичной окклюзии артерии, питающей сердце.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
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