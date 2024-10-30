Врач предупредил об опасной для здоровья утренней привычке

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Привычка немедленно заправлять постель после пробуждения может представлять угрозу для нашего здоровья. Причина в том, что человеческий организм выделяет пот круглосуточно, и ночной период не является исключением. Об этом предупреждает физиотерапевт Светлана Малиновская.

Фото: Flickr by Liz Lawley, CC BY-SA 2.0

"Утром, когда вы сразу после пробуждения заправляете кровать, влага остаётся на постельных принадлежностях. Не торопитесь заправлять по утрам постель, а откиньте одеяло и оставьте его развернутым на 20-30 минут", — посоветовала эксперт.

В разговоре с NEWS. ru она подчеркнула, что постель, пропитанная потом, создает идеальные условия для размножения вредных микроорганизмов. Следовательно, зимой рекомендуется менять бельё каждые десять дней, а летом — не реже одного раза в неделю. Кроме того, врач советует регулярно проветривать и прогревать подушки и одеяла, чтобы предотвратить появление пылевых клещей.

Уточнения

Микрооргани́змы или микро́бы (фр. microbe, от греч. μικρό — маленький и βίος — жизнь) — собирательное название живых организмов, которые слишком малы для того, чтобы быть видимыми невооружённым глазом.



Пот — водный раствор солей и органических веществ, выделяемый потовыми железами.

