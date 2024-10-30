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Врач предупредил об опасной для здоровья утренней привычке

1:01
Здоровье

Привычка немедленно заправлять постель после пробуждения может представлять угрозу для нашего здоровья. Причина в том, что человеческий организм выделяет пот круглосуточно, и ночной период не является исключением. Об этом предупреждает физиотерапевт Светлана Малиновская.

Врач предупредил об опасной для здоровья утренней привычке
Фото: Flickr by Liz Lawley, CC BY-SA 2.0

"Утром, когда вы сразу после пробуждения заправляете кровать, влага остаётся на постельных принадлежностях. Не торопитесь заправлять по утрам постель, а откиньте одеяло и оставьте его развернутым на 20-30 минут", — посоветовала эксперт.

В разговоре с NEWS. ru она подчеркнула, что постель, пропитанная потом, создает идеальные условия для размножения вредных микроорганизмов. Следовательно, зимой рекомендуется менять бельё каждые десять дней, а летом — не реже одного раза в неделю. Кроме того, врач советует регулярно проветривать и прогревать подушки и одеяла, чтобы предотвратить появление пылевых клещей.

Уточнения

Микрооргани́змы или микро́бы (фр. microbe, от греч. μικρό — маленький и βίος — жизнь) — собирательное название живых организмов, которые слишком малы для того, чтобы быть видимыми невооружённым глазом. 

Пот — водный раствор солей и органических веществ, выделяемый потовыми железами.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Гофман Маргарита
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
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