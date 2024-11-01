Нутрициолог перечислила супы, которые больше всего вредят здоровью

Врач-нутрициолог Екатерина Гузман обратила внимание на самые вредные для здоровья супы.
Специалист отметила, что густые мясные супы не приносят пользы организму, а только вызывают дискомфорт. Также стоит быть осторожным с солянкой, так как она содержит много соли и скрытого жира.
Крем-суп на основе сливок тоже не рекомендуется, потому что он слишком калорийный и содержит много насыщенных жиров, что может привести к лишнему весу и проблемам с пищеварением.
Гузман в разговоре со "Спорт-Экспрессом" также предупредила о трудностях с перевариванием грибного супа, который не подходит людям с проблемами желудка и детям. Гороховый суп с копчёностями очень питательный и может вызвать дискомфорт и вздутие живота.
Эксперт также рекомендовала избегать супов с искусственными добавками, так как они могут повредить слизистую оболочку желудка и ухудшить общее состояние здоровья.
Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.
Соля́нка (уст селя́нка) — старинное русское национальное суповое блюдо, многокомпонентный заправочный суп густой консистенции с ярко выраженным ароматом и характерным острым кисло-солёным насыщенным вкусом.
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