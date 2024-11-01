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Эксперт рассказал, какие опасности таит в себе дешёвая обувь

2:01
Здоровье

Ортопед, эксперт бренда RootFoot Тимофей Чернов, рассказал о том, чем может быть опасна дешёвая обувь.

Эксперт рассказал, какие опасности таит в себе дешёвая обувь
Фото: Openverse by kikfoto, CC BY-ND 2.0

Дешёвая и некачественная обувь может привести к различным проблемам со здоровьем. Она не обеспечивает правильное положение стопы, что может привести к сдавливанию и застою жидкости. В результате нога становится неудобной, и человек пытается поставить её так, чтобы было комфортно. Однако это не всегда правильно, отметил ортопед.

"Во время ходьбы человек не должен задумываться, как ставить стопу. Для этого и нужна качественная стелька в обуви", — сказал Чернов в разговоре со "Спорт-Экспрессом".

По словам ортопеда, неправильное положение стопы может негативно сказаться на других суставах, позвоночнике и даже голове.

Кроме того, если обувь слишком свободная и не фиксирует ногу, это может привести к травмам голеностопа, а также коленных и тазобедренных суставов.

Специалист рассказал, что при выборе обуви важно обращать внимание на несколько факторов. Например, у кроссовок New Balance есть анатомическая стелька, которая обеспечивает хорошую амортизацию. Однако в подделках стельки быстро изнашиваются и не обеспечивают должной поддержки.

По наблюдению эксперта, у настоящих кроссовок Nike Air Max хорошая фиксация голеностопа и амортизационные свойства. Однако подделки быстро стираются, а нитки вылезают, из-за чего нога начинает болтаться в обуви.

При выборе обуви важно учитывать назначение, анатомические особенности стопы и производителя. Лучше выбирать обувь известных брендов, которые гарантируют качество и безопасность.

"Как бы это банально ни звучало, но нужно обращать внимание на бренд. Сейчас особенно много подделок. Такая обувь может оказаться неудобной и навредить здоровью стоп", — добавил Чернов.

Уточнения

Обувь — элемент одежды, надевается на ноги. 

Ортопеди́я — раздел клинической медицины, раздел хирургии, изучающий профилактику, диагностику и лечение деформаций и нарушений функций костно-мышечной системы, которые являются результатом врождённых дефектов, пороков развития, последствий травм или заболеваний.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Специалист Якубсон Виктор
Специализируется на лечении болевых синдромов посттравматического артроза, инфекционного и реактивного артритов, энтеропатической артропатии, подагрического артрозав, боли суставов, заболеваний опорно-двигательного аппарата — артрозов, артритов
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