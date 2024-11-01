Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В столичном зоопарке родился детёныш саймири
Эксперты рассказали, в какие города России стоит поехать на ноябрьские праздники
Трамп заявил об уничтожении Северного потока-2
Земля движется к климатическим условиям, сложившимся перед ледниковым периодом
Патрушев дал две недели на остановку роста цен в России
Редкие сорта томатов: какие черные и белые плоды покоряют огороды
Как проверить динамику автомобиля перед покупкой: советы от моториста
Забудьте о простуде: спорт — ваш лучший защитник от вирусов
Как сохранить причёску под шапкой: 4 хитрости

Ортопед Зайцева рассказала, какая обувь является самой удобной для офиса

1:13
Здоровье

Ортопед Евгения Зайцева подчеркнула важность выбора удобной обуви для офиса, которая способствует поддержанию здоровья ног и повышению продуктивности работы.

Ортопед Зайцева рассказала, какая обувь является самой удобной для офиса
Фото: Wiki Education Foundation by Дэниел Блу; Дэвид Питерс, CC BY-SA 4.0

Врач рассказала, что обувь для работы в офисе должна быть изготовлена из натуральных материалов, чтобы обеспечить комфорт и вентиляцию стопы. Анатомическая форма обеспечивает правильное положение ноги внутри обуви, снижая риск развития заболеваний опорно-двигательного аппарата. Качественная амортизирующая подошва смягчает удары при ходьбе и снижает нагрузку на суставы и позвоночник.

При выборе обуви также следует обратить внимание на размер, полноту и ширину колодки. Обувь должна быть подходящего размера, чтобы избежать сдавливания и натирания, а также иметь достаточную ширину для свободы движения пальцев.

Важно выбирать обувь после примерки, чтобы убедиться, что она подходит именно вам и обеспечивает комфорт при длительном ношении.

"Помните, что обувь, в которой вам неудобно в первые минуты, скорее всего, не станет комфортнее со временем", — добавила Зайцева в разговоре со "Спорт-Экспресс".

Уточнения

Обувь — элемент одежды, надевается на ноги. 

О́фис (англ. office) или конто́ра (нем. Kontor) — помещение, здание, комплекс зданий, в котором работают служащие предприятия (фирмы).

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Специалист Балюра Елена
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
Обсудить
Сейчас читают
Цвета, которые всегда стоит избегать в интерьере
Дизайн и интерьер
Цвета, которые всегда стоит избегать в интерьере Аудио 
Под какие культуры нельзя вносить золу
Садоводство, цветоводство
Под какие культуры нельзя вносить золу Аудио 
Популярное
Секреты выращивания садовой ежевики: советы от экспертов

Ежевика — высокоурожайная культура, способная приносить более 17 кг ягод с куста. Узнайте, как правильно ее выращивать.

Секреты выращивания садовой ежевики: советы от экспертов
Почему не цветет герань: основные ошибки в уходе
Почему не цветет герань: основные ошибки в уходе
Как домашние животные влияют на здоровье человека: интересные факты
Подлива из фарша: быстрое и очень вкусное дополнение к макаронам, пюре, рису или гречке
Министр Цой из КНДР покорила Россию внешним видом, риторикой и фамилией Любовь Степушова Новая ракета Хвасон-11. Мощное оружие КНДР, напугавшее Южную Корею, Японию и США Дмитрий Плотников Самайн — ирландский праздник. Хэллоуин — нет Игорь Буккер
Сводка с фронта: Киев бросает на мясо уже авиаинженеров, ВС РФ вступили в Курахово
Почему кошки всегда находят дорогу домой
Можно ли размножать клубнику делением старого куста
Можно ли размножать клубнику делением старого куста
Последние материалы
Как сохранить причёску под шапкой: 4 хитрости
Капитал богатейших людей России вырос на 26 млрд долларов
Юморист Максим Галкин* побывал в украинском музее: интересная экспозиция
В США сочли предупреждением прошедшее в КНДР испытание МБР
Как правильно поливать орхидею
Украденный указ Петра II продали на французском аукционе за 3120 евро
Заявление Дурова о передаче данных ударило по кибермошенникам
Искусственный интеллект на пороге революции: эксперты обсуждают будущее технологий
Секреты спортивного ориентирования: как этот вид спорта сделает вас сильнее и умнее
На Западе заявили, что Китай дистанцируется от КНДР, опасаясь российского влияния
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.