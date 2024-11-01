Ортопед Зайцева рассказала, какая обувь является самой удобной для офиса

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ортопед Евгения Зайцева подчеркнула важность выбора удобной обуви для офиса, которая способствует поддержанию здоровья ног и повышению продуктивности работы.

Фото: Wiki Education Foundation by Дэниел Блу; Дэвид Питерс, CC BY-SA 4.0

Врач рассказала, что обувь для работы в офисе должна быть изготовлена из натуральных материалов, чтобы обеспечить комфорт и вентиляцию стопы. Анатомическая форма обеспечивает правильное положение ноги внутри обуви, снижая риск развития заболеваний опорно-двигательного аппарата. Качественная амортизирующая подошва смягчает удары при ходьбе и снижает нагрузку на суставы и позвоночник.

При выборе обуви также следует обратить внимание на размер, полноту и ширину колодки. Обувь должна быть подходящего размера, чтобы избежать сдавливания и натирания, а также иметь достаточную ширину для свободы движения пальцев.

Важно выбирать обувь после примерки, чтобы убедиться, что она подходит именно вам и обеспечивает комфорт при длительном ношении.

"Помните, что обувь, в которой вам неудобно в первые минуты, скорее всего, не станет комфортнее со временем", — добавила Зайцева в разговоре со "Спорт-Экспресс".

Уточнения

Обувь — элемент одежды, надевается на ноги.



О́фис (англ. office) или конто́ра (нем. Kontor) — помещение, здание, комплекс зданий, в котором работают служащие предприятия (фирмы).

