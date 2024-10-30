Доктор Мясников предупредил о новом факторе риска язвы желудка

0:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Синдром апноэ сна (храп), по словам врача и телеведущего Александра Мясникова, может быть одним из факторов, способствующих развитию язвы желудка. Об этом сообщает "Российская газета".

Фото: Svijet zdravlja is licensed under public domain

Он отметил, что существует несколько причин, увеличивающих вероятность возникновения этой болезни. В их число входят генетическая предрасположенность, курение, стресс, употребление алкоголя и синдром апноэ у людей, страдающих тяжелым храпом. При этом врач подчеркнул, что кофе, вопреки распространенным представлениям, не относится к продуктам, провоцирующим язву.

Кроме того, Мясников также упомянул о других серьезных последствиях регулярного храпа, таких как повышенное артериальное давление, высокие уровни сахара в крови и проблемы с мужской потенцией.

Уточнения

Апно́э во сне — разновидность апноэ, для которого характерно прекращение лёгочной вентиляции во время сна более чем на 10 секунд.



Алекса́ндр Леони́дович Мяснико́в (род 15 сентября 1953, Ленинград, РСФСР, СССР) — советский и российский врач-кардиолог, врач общей практики, теле-, радиоведущий и общественный деятель, автор книг о здоровье.

