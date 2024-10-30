Медики дали четыре совета о том, как себе помочь при первых признаках простуды

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Медики поделились советами, как помочь себе при первых признаках простуды. Врачи напомнили, что при температуре от -5 до +7 градусов риск простудиться особенно высок. Они дали четыре совета.

Фото: Freepik by freepik, PDM

Совет первый: отдых

При недомогании важно отказаться от работы и соблюдать постельный режим. Это поможет организму быстрее восстановить силы и бороться с болезнью.

Совет второй: обильное питье

Частое питье помогает смыть вирусные частицы со слизистых рта и горла, увлажняет их и активизирует компоненты иммунной системы. Лучше пить теплый чай, компоты или морсы.

Совет третий: здоровая пища

Для поддержания иммунной системы важна энергия и питательные вещества. Рекомендуется легкая пища: некрепкие бульоны, кисломолочные продукты, вареные яйца, индейка или курица.

Совет четвертый: изоляция

При первых признаках заболевания важно оставаться дома, чтобы не заражать других.



Признаки простуды:

повышение температуры

озноб

головная боль

давление в глазах, светобоязнь

боль в мышцах и суставах

слабость

Уточнения

Просту́да — клинический синдром острого воспаления верхних дыхательных путей, затрагивающего преимущественно нос и возникающего из-за неспецифической острой респираторной инфекции.

