Медики поделились советами, как помочь себе при первых признаках простуды. Врачи напомнили, что при температуре от -5 до +7 градусов риск простудиться особенно высок. Они дали четыре совета.
Совет первый: отдых
При недомогании важно отказаться от работы и соблюдать постельный режим. Это поможет организму быстрее восстановить силы и бороться с болезнью.
Совет второй: обильное питье
Частое питье помогает смыть вирусные частицы со слизистых рта и горла, увлажняет их и активизирует компоненты иммунной системы. Лучше пить теплый чай, компоты или морсы.
Совет третий: здоровая пища
Для поддержания иммунной системы важна энергия и питательные вещества. Рекомендуется легкая пища: некрепкие бульоны, кисломолочные продукты, вареные яйца, индейка или курица.
Совет четвертый: изоляция
При первых признаках заболевания важно оставаться дома, чтобы не заражать других.
Признаки простуды:
повышение температуры
озноб
головная боль
давление в глазах, светобоязнь
боль в мышцах и суставах
слабость
Просту́да — клинический синдром острого воспаления верхних дыхательных путей, затрагивающего преимущественно нос и возникающего из-за неспецифической острой респираторной инфекции.
Некоторые растения, такие как картофель и морковь, не переносят золу, тогда как плодовые деревья и кустарники процветают благодаря зольной подкормке.