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Урчание в животе: нормальный процесс или сигнал проблемы

1:42
Здоровье

Мы все сталкивались с тем, что в самый неподходящий момент живот начинает издавать громкие звуки. Урчание — это довольно частое явление, которое может случиться от голода, после сытного обеда или даже от стресса. Хотя обычно такие звуки вполне естественны, иногда они могут указывать на определенные процессы в организме, а порой и на проблемы с пищеварением.

Урчание в животе: нормальный процесс или сигнал проблемы
Фото: Freepik by benzoix, PDM

Основные причины урчания в желудке и кишечнике

Существует несколько распространённых факторов, которые вызывают урчание:

1. Голод

Когда желудок долгое время не получает пищи, он начинает требовать ее, сопровождая это характерными звуками, которые могут услышать даже окружающие.

2. Дисбактериоз кишечника

Нарушение баланса кишечной микрофлоры затрудняет пищеварение, что приводит к появлению урчащих звуков.

3. Переедание

Если желудок получает слишком много пищи, переварить её становится сложнее, и это часто сопровождается урчанием.

4. Пищевая аллергия

Некоторые продукты могут вызывать несварение, что также приводит к дискомфорту и урчанию.

5. Спешка во время еды

Быстрый приём пищи приводит к попаданию большого количества воздуха в желудок. Пища при этом плохо пережёвывается, что усложняет её усвоение.

6. Хаотичное питание

Слишком частые перекусы и неподходящая пища могут вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом. Тот же эффект возникает при строгих диетах или злоупотреблении каким-то одним видом продуктов.

Уточнения

Пищеваре́ние — химическая (главным образом ферментативная), иногда также механическая обработка пищи — совокупность процессов, обеспечивающих расщепление пищевых веществ на различные компоненты, пригодные к всасыванию и участию в обмене веществ.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Балюра Елена
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
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