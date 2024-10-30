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В Тюмени производят аутопробиотик — уникальный продукт, помогающий восстанавливать полезную микрофлору кишечника

2:21
Здоровье

Здоровье кишечника влияет на иммунитет и состояние кожи. В этом органе находятся хорошие и плохие микробы и, если происходит перевес в сторону плохих, появляются проблемы со здоровьем.

В Тюмени производят аутопробиотик — уникальный продукт, помогающий восстанавливать полезную микрофлору кишечника
Фото: https://www.rawpixel.com/image/2288634/free-photo-image-laboratory-science-scientist by Centers for Disease Control and Prevention (Source), PDM

В кишечнике человека находится более 800 видов микробов и десятки тысяч бактерий. Привести микробиоту кишечника к балансу помогают пробиотики. В лаборатории Тюменского медицинского университета научилсь создавать аутопробиотик или иными словами пробиотик, который производится из собственных микроорганизмов человека. Его эффективность составляет 99%.

"Мы готовим этот препарат в режиме реального времени. Пациенты приходят к нам раз в две недели, получают флакончики с аутопробиотиком. К нему прилагается рекомендация по правилам хранения и употребления. Так, аутопробиотик следует хранить при температуре +2, + 8 градусов в холодильнике, при приёме не смешивать с другими препаратами, но можно добавить в кисломолочные продукты, чтобы было вкуснее”, — рассказала заведующая лабораторией микробиома, регенеративной медицины и клеточных технологий Тюменского медицинского университета, доктор биологических наук Марина Николенко.

Материал для создания аутопробиотика берётся из кала пациента: выделяют бифидум и лактобактерии, убирают патогенную, вредную микрофлору, а полезные — помещают в питательную среду и выращивают.

"Все питательные среды содержат только пищевые компоненты, они абсолютно безопасны. Мы накапливаем полезные бактерии до нужной концентрации, до 10 в 9 степени на миллилитр, после этого разливаем в стеклянные флакончики и предоставляем пациенту”, — сообщила Марина Викторовна.

Особенно востребован этот продукт у онкобольных. А также его часто прописывают гастроэнтерологи, эндокринологи и гинекологи.

На базе лаборатории запустили мелкосерийное производство аутопробиотических штаммов. Вскоре планируется проведение экспертизы, после которой разработчики планируют получить свидетельство государственной регистрации продукта сообщает tmn.aif.ru.

Уточнения

Микробиота кишечника — микроорганизмы, которые живут в желудочно-кишечном тракте в симбиозе с носителем.

Пробио́тики — живые микроорганизмы, приносящие пользу хозяину при введении в адекватных количествах.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
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В Тюмени производят аутопробиотик — уникальный продукт, помогающий восстанавливать полезную микрофлору кишечника
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