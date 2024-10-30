Внебольничная пневмония угрожает здоровью оренбуржцев

1:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В Роспотребнадзоре Оренбургской области сообщили об эпидемиологической ситуации в регионе. Более подробно о том, какие заболевания становятся более распространенными среди населения, читайте в нашем материале. Об этом сообщает 56orb.ru.

Фото: pxhere

С января по сентябрь 2024 года в Оренбуржье наблюдался рост случаев заболеваний ОРВИ, внебольничными пневмониями, энтеровирусной инфекцией и чесоточными проявлениями.

В то же время зарегистрировано снижение числа случаев острых кишечных инфекций, скарлатины, туберкулеза, коронавирусной инфекции, хронического вирусного гепатита B, сифилиса, гонококковой инфекции и ВИЧ.

Кроме того, в Роспотребнадзоре отметили, что уровень заболеваемости ветряной оспой в Оренбуржье остался на уровне прошлого года.

Помимо этого, было сообщено о том, что в Орске под карантином находятся четыре класса из-за случаев пневмонии. Ранее наблюдался рост заболеваемости пневмонией как минимум в 16 регионах России, где фиксировались случаи как у детей, так и у взрослых. Основным возбудителем этой болезни выступает микоплазма.

Уточнения

Пневмони́я воспаление лёгких — воспаление лёгочной ткани обычно инфекционного происхождения с преимущественным поражением альвеол (развитием в них воспалительной экссудации).



О́страя респирато́рная ви́русная инфе́кция (ОРВИ) — общий термин для обозначения клинически и морфологически подобных острых воспалительных заболеваний дыхательных путей и лёгких, вызываемых вирусами, тропными к мерцательному эпителию дыхательных путей.

