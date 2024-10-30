Что означают прыщи над верхней губой? Приметы и толкование

2:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Прыщи над верхней губой — это не просто кожное высыпание, а примета, которая может многое рассказать о вашей жизни. В зависимости от того, где выскочил прыщ, можно понять, что вас ждёт в будущем.

Фото: unsplash.com by Lesly B. Juarez, PDM

Прыщ над губой по центру — это знак того, что вам скоро улыбнётся удача в любви. Вы встретите человека, который вам понравится, и, скорее всего, чувства будут взаимными. Если у вас уже есть партнёр, то прыщ говорит о том, что вы слишком эгоистичны и не замечаете чувств других людей. Это повод задуматься и стать более внимательным к окружающим.

Прыщ слева над губой предупреждает о том, что у вас есть завистники и недоброжелатели. Они распускают сплетни и строят козни.

Прыщик справа над губой — это хорошая примета. Скоро вас ждут приятные новости и встречи с близкими людьми. Возможно, это будет встреча со старыми друзьями или визит родственников.

Толкование приметы зависит от пола и возраста человека.

Прыщи у взрослых женщин и мужчин — это сигнал о том, что в жизни есть проблемы. У женщин они связаны с личной жизнью, у мужчин — с преодолением трудностей.

Прыщи у девушек означают скорое знакомство с интересным человеком, которое может перерасти в романтические отношения.

Прыщи у парней — это предупреждение о неприятностях, которые скоро произойдут.

Чтобы избежать негативного прогноза, нужно сохранять позитивный настрой и не зацикливаться на проблемах.

Если верите в приметы, то можете принять меры, чтобы избежать неприятностей. Например, носите амулет или талисман, который будет защищать вас от сглаза и порчи.

Но не забывайте, что прыщи могут быть не только знаком судьбы, но и сигналом о проблемах со здоровьем. Если появились высыпания, обратитесь к врачу, чтобы выяснить причину.

Уточнения

Акне́ или угри — это длительное воспалительное заболевание кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.



