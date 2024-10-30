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Гастроэнтеролог развенчивает мифы о фруктозе и увеличении веса

1:34
Здоровье

Кандидат медицинских наук и гастроэнтеролог Константин Спахов прояснил вопрос о влиянии фруктов, содержащих фруктозу, глюкозу и сахарозу, на набор веса, а также на риск развития сахарного диабета второго типа и, как следствие, атеросклероза, инфарктов и инсультов. Об этом сообщает "Российская газета".

Гастроэнтеролог развенчивает мифы о фруктозе и увеличении веса
Фото: commons.wikimedia.org by MutantE AZUL, CC BY-SA 3.0

Врач Спахов отмечает, что сахар в твердых продуктах менее вреден, чем в жидкой форме. Поэтому соки всегда будут менее полезными по сравнению с целыми фруктами. Когда "жидкий" сахар попадает в кишечник, он быстро всасывается, поскольку не требует распада, как это происходит с целыми фруктами. Это приводит к резкому увеличению уровня сахара в крови, сопоставимому с состоянием у диабетиков, и инсулин вынужден экстренно перераспределять его по тканям, в то время как лишний сахар преобразуется в жир.

Фрукты богаты клетчаткой, которая обладает хорошей устойчивостью и постепенно высвобождает сахара. Пектины замедляют процесс их усвоения. Кроме того, в этих плодах содержится множество полезных антиоксидантов, витаминов и минералов, которые отсутствуют в сладких напитках и других аналогичных продуктах, добавил специалист.

"Если сидеть на одних фруктах, можно располнеть. Но это скорее из области казуистики. Ведь люди полнеют не от них, а от газировок, сладкого, крахмалистой и жирной пищи", - заключил Спахов.

Уточнения

Глюко́за или виноградный сахар, или декстроза (D-глюкоза) — органическое соединение, моносахарид, один из самых распространённых источников энергии в живых организмах.

Сахаро́за (также допустим вариант сукро́за, в быту может именоваться просто сахаром) — дисахарид из группы олигосахаридов, состоящий из остатков двух моносахаридов: α-глюкозы и β-фруктозы.
 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Колодко Инна
Владение современными методами профилактики, диагностики и лечения пациентов с различной эндокринной патологией – метаболические нарушения (ожирение, сахарный диабет 1 и 2 типа), патология гипоталамо-гипофизарной системы, патология щитовидной железы, надпочечников, заболевания костно-минерального обмена, скрининг поздних осложнений сахарного диабета и др.
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