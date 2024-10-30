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Врач-офтальмолог делится секретами безопасного использования косметики для защиты зрения

1:48
Здоровье

Декоративная косметика занимает важное место в жизни многих девушек. Однако, как подчеркивает врач, неправильный выбор средств может существенно повредить зрению. Небрежное использование карандашей и подводок для глаз способно привести к травмам роговицы и инфекционным заболеваниям, сообщает Виктор Борзых в интервью для Life.ru.

Врач-офтальмолог делится секретами безопасного использования косметики для защиты зрения
Фото: unsplash.com by freestocks.org freestocks, PDM

По его словам, такие неприятные симптомы, как жжение, зуд, покраснение и воспаление конъюнктивы и роговицы могут возникнуть из-за некачественных туши и подводки. Частицы косметики могут задерживаться на слизистой глаза на протяжении нескольких часов, что создает идеальные условия для размножения бактерий.

Следить за чистотой своих кистей для макияжа крайне важно, так же как и избегать использования чужих средств и делиться своими. При посещении салона красоты или у визажиста убедитесь, что косметические продукты хранятся и обрабатываются надлежащим образом. Не забывайте тщательно удалять макияж перед сном, особенно тушь для ресниц.

Врач-офтальмолог рекомендует обращать внимание на срок годности косметики, проводить тесты на аллергию при вводе новых средств и аккуратно наносить тушь и подводку, избегая прямого контакта с глазами. Как отметил Виктор Борзых, предпочтение стоит отдавать проверенным магазинам и использовать косметику в умеренных количествах.

Для тех, кто страдает от синдрома сухого глаза, специалист советует умываться за 10-15 минут до макияжа и применять капли для глаз, симулирующие естественные слезы. Это увлажнение особенно полезно в условиях низкой влажности.

Уточнения

Конъюнктивит — воспаление слизистой оболочки глаза - (конъюнктивы), вызванное аллергической реакцией или инфекцией (вирусной, реже бактериальной).
 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
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