Врач-офтальмолог делится секретами безопасного использования косметики для защиты зрения

1:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Декоративная косметика занимает важное место в жизни многих девушек. Однако, как подчеркивает врач, неправильный выбор средств может существенно повредить зрению. Небрежное использование карандашей и подводок для глаз способно привести к травмам роговицы и инфекционным заболеваниям, сообщает Виктор Борзых в интервью для Life.ru.

Фото: unsplash.com by freestocks.org freestocks, PDM

По его словам, такие неприятные симптомы, как жжение, зуд, покраснение и воспаление конъюнктивы и роговицы могут возникнуть из-за некачественных туши и подводки. Частицы косметики могут задерживаться на слизистой глаза на протяжении нескольких часов, что создает идеальные условия для размножения бактерий.

Следить за чистотой своих кистей для макияжа крайне важно, так же как и избегать использования чужих средств и делиться своими. При посещении салона красоты или у визажиста убедитесь, что косметические продукты хранятся и обрабатываются надлежащим образом. Не забывайте тщательно удалять макияж перед сном, особенно тушь для ресниц.

Врач-офтальмолог рекомендует обращать внимание на срок годности косметики, проводить тесты на аллергию при вводе новых средств и аккуратно наносить тушь и подводку, избегая прямого контакта с глазами. Как отметил Виктор Борзых, предпочтение стоит отдавать проверенным магазинам и использовать косметику в умеренных количествах.

Для тех, кто страдает от синдрома сухого глаза, специалист советует умываться за 10-15 минут до макияжа и применять капли для глаз, симулирующие естественные слезы. Это увлажнение особенно полезно в условиях низкой влажности.

Уточнения

Конъюнктивит — воспаление слизистой оболочки глаза - (конъюнктивы), вызванное аллергической реакцией или инфекцией (вирусной, реже бактериальной).



