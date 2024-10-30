Врач-офтальмолог делится секретами безопасного использования косметики для защиты зрения

Декоративная косметика занимает важное место в жизни многих девушек. Однако, как подчеркивает врач, неправильный выбор средств может существенно повредить зрению. Небрежное использование карандашей и подводок для глаз способно привести к травмам роговицы и инфекционным заболеваниям, сообщает Виктор Борзых в интервью для Life.ru.
По его словам, такие неприятные симптомы, как жжение, зуд, покраснение и воспаление конъюнктивы и роговицы могут возникнуть из-за некачественных туши и подводки. Частицы косметики могут задерживаться на слизистой глаза на протяжении нескольких часов, что создает идеальные условия для размножения бактерий.
Следить за чистотой своих кистей для макияжа крайне важно, так же как и избегать использования чужих средств и делиться своими. При посещении салона красоты или у визажиста убедитесь, что косметические продукты хранятся и обрабатываются надлежащим образом. Не забывайте тщательно удалять макияж перед сном, особенно тушь для ресниц.
Врач-офтальмолог рекомендует обращать внимание на срок годности косметики, проводить тесты на аллергию при вводе новых средств и аккуратно наносить тушь и подводку, избегая прямого контакта с глазами. Как отметил Виктор Борзых, предпочтение стоит отдавать проверенным магазинам и использовать косметику в умеренных количествах.
Для тех, кто страдает от синдрома сухого глаза, специалист советует умываться за 10-15 минут до макияжа и применять капли для глаз, симулирующие естественные слезы. Это увлажнение особенно полезно в условиях низкой влажности.
Конъюнктивит — воспаление слизистой оболочки глаза - (конъюнктивы), вызванное аллергической реакцией или инфекцией (вирусной, реже бактериальной).
Некоторые растения, такие как картофель и морковь, не переносят золу, тогда как плодовые деревья и кустарники процветают благодаря зольной подкормке.