В России запустили стратегию борьбы с ожирением и сахарным диабетом

2:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В России ежедневно более тысячи людей получают диагноз диабет, в то время как по оценкам экспертов каждый третий человек страдает от ожирения. Это состояние связано с риском развития 200 различных заболеваний и значительно увеличивает нагрузку на систему здравоохранения. Подробности озвучила Наталья Мокрышева, директор НМИЦ эндокринологии Минздрава России и член-корреспондент РАН, на III национальном конгрессе "Национальное здравоохранение", сообщает "Российская газета".

Фото: pxhere

По словам Натальи Мокрышевой, борьба с осложнениями, связанными с метаболическими нарушениями и избыточным весом, занимает около 7% общего бюджета здравоохранения в России. Это подчеркивает необходимость фокусироваться на профилактике этих состояний как ключевого способа улучшения здоровья нации и снижения государственных медицинских затрат. В связи с этим эндокринологическая служба переходит на новую модель работы, в которой акцент будет сделан на профилактические мероприятия.

В обновленной системе эндокринологической помощи акцентируется внимание на предотвращении заболеваний, включая ожирение. Это включает в себя повышение осведомленности населения, обучение основам сбалансированного питания и продвижение активного образа жизни.

"Важнее предотвратить риск развития эндокринных заболеваний, тогда будет легче бороться с их последствиями, когда неминуемо наступают тяжелые и зачастую необратимые осложнения", — отметила глава НМИЦ эндокринологии.

На конгрессе была озвучена идея о необходимости сосредоточения государственных усилий на укреплении совместной ответственности между пациентами, работодателями и медицинскими специалистами. Ведущие эндокринологи страны представили комплексный подход к решению проблем ожирения и сахарного диабета в России. Следующим этапом станет разработка нормативных актов для реализации этой стратегии.

Эта работа требует комплексного подхода: необходимо продолжать активное взаимодействие с фармацевтической отраслью, производителями продуктов питания и ресторанными сетями, а также осуществлять работу со всеми категориями граждан, начиная с раннего возраста.

Уточнения

Са́харный диабе́т— группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной недостаточности гормона инсулина.



Ожире́ние — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью. У взрослых людей ожирению соответствует индекс массы тела (ИМТ), больший или равный 30.



