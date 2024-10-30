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Менопауза может наступить до 40 лет: гинеколог назвала причины

Здоровье

Как рассказала гинеколог, эксперт лаборатории "Гемотест" Ольга Уланкина, климакс возникает чаще всего после 45 лет из-за угасания или резкой потери гормональной функции яичников. Однако иногда этот процесс запускается до 40 лет, и причин для ранней менопаузы много.

Менопауза может наступить до 40 лет: гинеколог назвала причины
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Среди них:

  • наследственность,
  • хронические заболевания,
  • стресс,
  • низкая физическая активность,
  • аборты.

Врач отмечает, что к общему сбою приводит нехватка женских половых гормонов эстрогенов. В итоге нарушается терморегуляция, кровь начинает бесконтрольно приливать к лицу, такие приливы могут повторяться несколько раз в день.

"Многие женщины, переживающие период климакса, жалуются на сухость и дискомфорт во влагалище, боль во время полового акта, учащенное мочеиспускание", — рассказывает врач.

Также из-за гормонального сбоя происходит нарушение обмена веществ, повышается уровень холестерина.

"Из-за дефицита эстрогенов страдают кожа, суставы и кости. Кожа становится более дряблой, на ней возникают морщины. Суставы легко травмируются, а кости становятся более пористыми, ломкими. Возникает остеопороз", — отмечает гинеколог.

Врач также дала несколько советов, которые помогут облегчить состояние при климаксе или отсрочить его наступление. Так, важно регулярно посещать гинеколога, не запускать хронические заболевания, больше двигаться, отрегулировать нормальный сон, отказаться от вредных привычек.

Уточнения

Кли́макс - период физиологической перестройки организма биологической особи, характеризующийся постепенной инволюцией, угасанием функции половой системы, происходящим в связи с возрастными изменениями.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Специалист Третинник Людмила
Специализируется на лечении сложных форм бесплодия
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