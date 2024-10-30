Невролог Кужба рассказал, как восстановиться после инсульта

1:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Инсульт остается одной из главных причин смертности в мире, однако реабилитация и необходимое лечение помогут пациенту вернуться к привычной жизни, напоминает врач-невролог ФНКЦ ФМБА России Иван Кужба.

Инсульт возникает вследствие острого нарушения кровообращения в мозге, болезнь приводит к ряду расстройств, в том числе пропадает речь, возникают проблемы со зрением, снижается чувствительность в одной половине тела, наступает паралич, ухудшается память. Инсульт сопровождается рвотой, тошнотой, измененным сознанием.

Однако главное — заметить первые признаки инсульта, ведь эффективность лечения зависит от того, как быстро пациент сможет попасть к врачу.

На первом этапе при реабилитации важны регулярные переворачивания, делается массаж против пролежней, дыхательная гимнастика, восстанавливаются речевые навыки. Этот этап длится от недели до нескольких месяцев.

Затем реабилитологи начинают курс ЛФК, физиотерапии, чтобы избежать атрофии мышц. Третий этап восстановления включает гимнастику, медикаментозную терапию, занятия с логопедом и психологом. Этот период может занимать до 2 лет.

"Для профилактики недуга необходимо держать под контролем артериальное давление, обращаться к врачу при нарушении сердцебиения, отказаться от курения, соблюдать диету и поддерживать физическую активность", — подчеркнул невролог.

Уточнения

Инсу́льт — острое нарушение кровоснабжения головного мозга, характеризующееся внезапным (в течение нескольких минут, часов) появлением очаговой и/или общемозговой неврологической симптоматики.

