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Польза чили: острота, которая лечит и защищает

1:37
Здоровье

Не все решаются полюбить чили, считая его чрезмерно острым. Но, если знать, как правильно его готовить, можно спокойно регулировать остроту блюда. Тем, кто попробует узнать о пользе этого жгучего перца, может полюбиться новый вкус, а также возможность улучшить здоровье.

Польза чили: острота, которая лечит и защищает
Фото: commons.wikimedia.org by Asit K, CC BY-SA 3.0

Полезные свойства острого перца чили

Чили в борьбе с лишним весом

Если вы давно мечтаете сбросить лишние килограммы, но не хватает решимости для регулярных походов в спортзал, чили — это то, что вам нужно. Острота перца стимулирует разогрев тела и активирует обмен веществ, заставляя организм сжигать лишний жир даже при привычном режиме питания.

Антираковая защита

Многочисленные исследования подтверждают: регулярное употребление чили может снизить риск онкологических заболеваний. Чтобы получить защитный эффект, достаточно добавлять его в блюда несколько раз в неделю.

Секрет молодости и здоровой кожи

Мало кто знает, что чили богат антиоксидантами и витаминами, способствующими омоложению кожи. Его употребление помогает избавиться от мелких несовершенств, придавая лицу более свежий и ухоженный вид — и всё это без дополнительных затрат на косметику.

Помощник при псориазе

Для пациентов с псориазом, где лечение по-прежнему остается сложной задачей, чили может стать важным дополнением. Регулярное включение острого перца в рацион может значительно улучшить внешний вид кожи, делая дефекты менее заметными.

Уточнения

Кра́сный о́стрый пе́рец (перец чили) - свежие или высушенные плоды определённых сортов тропического полукустарника Capsicum annuum (syn. Capsicum frutescens); пряность, имеющая жгучий вкус.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Паниченко Анна
Занимается диагностикой и лечением доброкачественных и злокачественных новообразований молочных желез, проводит пункционную биопсию узловых образований.
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