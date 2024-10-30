Польза чили: острота, которая лечит и защищает

Не все решаются полюбить чили, считая его чрезмерно острым. Но, если знать, как правильно его готовить, можно спокойно регулировать остроту блюда. Тем, кто попробует узнать о пользе этого жгучего перца, может полюбиться новый вкус, а также возможность улучшить здоровье.
Если вы давно мечтаете сбросить лишние килограммы, но не хватает решимости для регулярных походов в спортзал, чили — это то, что вам нужно. Острота перца стимулирует разогрев тела и активирует обмен веществ, заставляя организм сжигать лишний жир даже при привычном режиме питания.
Многочисленные исследования подтверждают: регулярное употребление чили может снизить риск онкологических заболеваний. Чтобы получить защитный эффект, достаточно добавлять его в блюда несколько раз в неделю.
Мало кто знает, что чили богат антиоксидантами и витаминами, способствующими омоложению кожи. Его употребление помогает избавиться от мелких несовершенств, придавая лицу более свежий и ухоженный вид — и всё это без дополнительных затрат на косметику.
Для пациентов с псориазом, где лечение по-прежнему остается сложной задачей, чили может стать важным дополнением. Регулярное включение острого перца в рацион может значительно улучшить внешний вид кожи, делая дефекты менее заметными.
Кра́сный о́стрый пе́рец (перец чили) - свежие или высушенные плоды определённых сортов тропического полукустарника Capsicum annuum (syn. Capsicum frutescens); пряность, имеющая жгучий вкус.
Некоторые растения, такие как картофель и морковь, не переносят золу, тогда как плодовые деревья и кустарники процветают благодаря зольной подкормке.