Польза чили: острота, которая лечит и защищает

1:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Не все решаются полюбить чили, считая его чрезмерно острым. Но, если знать, как правильно его готовить, можно спокойно регулировать остроту блюда. Тем, кто попробует узнать о пользе этого жгучего перца, может полюбиться новый вкус, а также возможность улучшить здоровье.

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Полезные свойства острого перца чили

Чили в борьбе с лишним весом

Если вы давно мечтаете сбросить лишние килограммы, но не хватает решимости для регулярных походов в спортзал, чили — это то, что вам нужно. Острота перца стимулирует разогрев тела и активирует обмен веществ, заставляя организм сжигать лишний жир даже при привычном режиме питания.

Антираковая защита

Многочисленные исследования подтверждают: регулярное употребление чили может снизить риск онкологических заболеваний. Чтобы получить защитный эффект, достаточно добавлять его в блюда несколько раз в неделю.

Секрет молодости и здоровой кожи

Мало кто знает, что чили богат антиоксидантами и витаминами, способствующими омоложению кожи. Его употребление помогает избавиться от мелких несовершенств, придавая лицу более свежий и ухоженный вид — и всё это без дополнительных затрат на косметику.

Помощник при псориазе

Для пациентов с псориазом, где лечение по-прежнему остается сложной задачей, чили может стать важным дополнением. Регулярное включение острого перца в рацион может значительно улучшить внешний вид кожи, делая дефекты менее заметными.

Уточнения

Кра́сный о́стрый пе́рец (перец чили) - свежие или высушенные плоды определённых сортов тропического полукустарника Capsicum annuum (syn. Capsicum frutescens); пряность, имеющая жгучий вкус.

