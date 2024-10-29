Астроном: рак может появиться у жителей после вспышек сверхновых звезд

Вспышки сверхновых звезд могут вызвать онкологию у населения нашей планеты. Об этом рассказал старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга и доцент физического факультета МГУ Владимир Сурдин.

Фото: https://www.flickr.com/photos/gsfc/6938796248/ by NASA Goddard Space Flight Center from Greenbelt, MD, USA, CC BY 2.0

Астроном сообщил, что любое радиационное воздействие, как искусственное, так и естественное, может вызвать рак у человека.

"На Солнце вспышки бывают часто. Сверхновые — крайне редко, раз в несколько столетий, на них не стоит обращать внимания", — сказал Сурдин.

По его словам, в космосе много веков уже наблюдаются всплески активности на Солнце и от сверхновых звезд, пишет "ВМ".

Астроном добавил, что вспышки на солнце опасны для космонавтов.

Уточнения

Онколо́гия (от др.-греч. όγκος — тяжесть, груз, и λόγος — учение) — раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.



Со́лнечная вспы́шка — взрывной процесс выделения энергии (кинетической, световой и тепловой) в атмосфере Солнца.

