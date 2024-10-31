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Психотерапевт Никитина рассказала об основных причинах и проявлениях стресса у россиян

2:52
Здоровье

В современном мире стресс стал неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Постоянная спешка, многозадачность и давление окружающей среды заставляют нас искать способы справиться с этим состоянием.

Психотерапевт Никитина рассказала об основных причинах и проявлениях стресса у россиян
Фото: commons.wikimedia.org by D. Sharon Pruitt, owner of Pink Sherbet Photography, CC BY 2.0

Врач-психотерапевт Лариса Никитина в беседе с Ньюсинфо отметила, что существует множество причин для стресса. Во-первых, общая напряжённая обстановка влияет на людей, вызывая чувство незащищённости и тревоги. Постоянный поток новостей напоминает 1980-е годы, когда в новостях было много происшествий, что увеличивало уровень стресса. Когда события касаются людей напрямую, они реагируют на них намного острее.

По словам врача, пандемия COVID-19 усугубила ситуацию: многие люди были вынуждены изолироваться, кто-то потерял работу или стабильный доход, что усилило стресс. Пребывание дома обострило напряжённые отношения, особенно в проблемных браках, а дети, оставшиеся без школы, добавили сложностей.

Сегодня к этим факторам добавляются рост цен, вызывающий беспокойство у людей, и обострение некоторых состояний с наступлением осени: дни становятся короче, солнца не хватает, что приводит к дефициту витамина D и усугубляет "осеннюю хандру".

"Большинство людей не отдыхали должным образом, не меняли привычную обстановку, что важно для эмоциональной разрядки. Часто люди живут по циклу "работа-дом-работа", не находя времени на простые радости", — подчеркнула Никитина.

Кроме того, многие также испытывают дефицит витаминов из-за неправильного питания и нарушенного микробиома кишечника, добавила эксперт.

По словам психотерапевта, один из признаков стресса — апатия.

"Человеку ничего не хочется. Человек приходит домой с работы, и, вместо того чтобы быть бодреньким, живеньким, интересоваться тем, что происходит вокруг, на улице, на природе, в культурной жизни, в спортивной, человеку ничего не хочется, ему хочется забиться в угол, посидеть, побыть дома", — добавила врач.

Человек становится более раздражительным, вспыльчивым и нервным. У него появляется тревога и беспокойство, он начинает больше переживать из-за мелочей, которые раньше его не волновали, отметила специалист.

Также могут возникнуть проблемы со сном: человек не может заснуть или просыпается среди ночи и не может снова заснуть.

Наконец, может появиться ощущение, что не не получается справиться с жизнью, всё успеть, что ситуация выходит из-под контроля. Это тоже может быть признаком стресса, добавила врач.

Уточнения

Стресс (от англ. stress «нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения») — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических).

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Специалист Ковальчук Юлия
Заведующая отделением, психотерапевт, сексолог
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