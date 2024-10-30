Нарколог Шуров призвал задуматься о цене споров на выпивку: зачем столько пить, чтобы умереть?

4:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В одном из столичных баров 24-летняя девушка решила испытать свою выносливость и выпила 20 шотов с различными крепкими алкогольными напитками. Среди них были водка, виски, ром, текила, самбука и абсент. После этого ей стало плохо, она потеряла сознание и долгое время не приходила в себя. Врачи скорой помощи пытались привести её в чувство более часа, но их усилия оказались напрасными. Сейчас её жизнь поддерживается медиками.

Фото: commons.wikimedia.org by Stefan Giesbert (www.cocktailpodcast.de), CC BY-SA 4.0

Врач-нарколог и психиатр, а также главный врач клиники МедПлюс Василий Шуров, прокомментировал произошедшее в разговоре с Pravda.Ru. Он отметил, что знает немало случаев, когда люди выпивали бутылку водки на спор и умирали.

При этом врач отказался давать какие-либо рекомендации для тех, кто собирается побольше выпить и при этом выйти "сухим из воды", подчеркнув, что пить нельзя вообще нисколько, потому что любое количество алкоголя является ядом для организма.

"У нас есть эксперименты, когда на спор бутылку водки выпивает, падает и умирает. У нас количество дебилов в стране огромное, оно периодически уменьшается. Никакие рекомендации для слабоумных, сколько они могут выпить и не умереть, я давать не буду. Нисколько нельзя пить. Это интоксикант, это яд. Если вы пьете — ваша ответственность", — сказал Шуров.

Последствия употребления такой большой дозы алкоголя могут быть серьёзными. Алкоголь действует как яд, разрушая организм. Если вы решите выпить, то ответственность за последствия будет только на вас, напомнил нарколог.

В результате такого употребления большого количества спиртного могут возникнуть проблемы с внутренними органами, такие как острый панкреатит, гепатит, поражение сердца и нарушение работы мозга.

"Я думаю, эта девушка капитальный удар нанесла по организму, полежит в коме… Тут реаниматологи скорее расскажут, что у неё отвалилось в первую очередь, что во вторую. Если бы это был метанол, который и 50 грамм убивает, там вначале слепота, потом тяжелая кома, потом смерть. Всё понятно. Всё. И почки перестают работать, и печень, полиорганная недостаточность", — рассказал специалист.

Этанол действует мягче. Возможно, она выпивала алкоголь в течение длительного времени, и её организм сопротивлялся, вызывая рвоту. Мы не знаем всех деталей, отметил врач. Он напомнил, что доза в 20 шотов — это примерно литр алкоголя. Любой нормальный организм должен вызвать рвоту после 5 шотов, напомнил эксперт.

Нужно слушать свой организм. Если вы считаете, что без алкоголя веселье невозможно, тогда выпейте коктейль и наслаждайтесь жизнью. Зачем устраивать такие эксперименты, задаётся вопросом нарколог.

Врач не понимает, зачем пить столько, чтобы впасть в кому. Он призвал не верить советам из интернета о том, как выпить много алкоголя и не пострадать, потому что такого просто не может быть.

"Она большая молодец? Наверное. Спор, возможно, даже выиграла. Какова цена вопроса была вот это всё выпить? Вот теперь результат. Надо слушать свой организм. Зачем вот это идиотство? Зачем такие количества, чтобы впасть в кому? Там миллион советов будет сейчас, как выжрать побольше и не пострадать. Нет таких советов. Если выпил яд — ты будешь страдать. Выпил много яду — будешь корчиться. Вот и весь совет", — сказал Шуров.

По мнению нарколога, этот случай — пример крайней глупости. Он напомнил, что в интернете можно найти видео, где люди на спор выпивают бутылку водки и говорят: "Всё, я пошёл домой", а через несколько минут их находят мёртвыми. По его словам, есть много таких видео, где люди на спор выпивают большое количество алкоголя и умирают прямо на камеру, и это, по его мнению, не поддаётся никакому здравому смыслу.

Уточнения

Алкого́ль — в русском языке выступает как синоним для этанола (а также других спиртов) и алкогольных напитков (то есть напитков, содержащих этиловый спирт в существенных концентрациях).



