Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Российский угольный экспорт обвалился на 10% за девять месяцев
Почему собаки целуют людей: простая привязанность или способ общения?
Как выбрать идеальную тренировочную программу для себя: путеводитель по фитнес-джунглям
Аналитики назвали три региона России с самыми дорогими полисами ОСАГО
Подлодки Борей оказались лучше американских конкурентов
Журналисты перебивали Орбана на брифинге в Тбилиси
Суд вынес приговор каратисту Денисенко за убийство экс-командира подлодки
Ленивые голубцы в виде запеканки: рецепт с капустой и фаршем
Индийский бизнесмен Ратан Тата завещал состояние своей собаке

Революционное открытие в лечении диабета

2:04
Здоровье

Итальянские исследователи выявили положительное влияние короткой получасовой сессии аэробных упражнений, способной значительно уменьшить уровень глюкозы в плазме всего через час после физической активности и повысить чувствительность к инсулину у здоровых молодых людей. Результаты были опубликованы в журнале Journal of Endocrinological Investigation, сообщает Газета.Ru.

Революционное открытие в лечении диабета
Фото: pxhere

Исследование продемонстрировало, что одна тренировка может улучшить обмен глюкозы, что имеет решающее значение для предотвращения диабета II типа. Всего одна сессия аэробной активности способна снизить уровень глюкозы после нагрузки, что подчеркивает важность даже краткосрочных физических упражнений для контроля сахара в крови.

В научном испытании участвовали 32 здоровых добровольца в возрасте от 20 до 35 лет, которые не страдали от диабета, не принимали медикаментов и не занимались профессиональными видами спорта. Научная работа основана на проведении перорального теста на толерантность к глюкозе (OGTT) до и после 30-минутной легкой пробежки с интенсивностью 60-65% от максимального потребления кислорода (VO2 max).

По итогам эксперимента была отмечена положительная динамика чувствительности к инсулину, что подтвердилось увеличением индексов Matsuda (с 7,79 до 9,02) и QUICKI (с 0,36 до 0,38). Показатель резистентности к инсулину HOMA-IR также снизился с 1,51 до 1,28, что указывает на улучшение метаболических процессов.

Данные свидетельствуют о том, что даже одна сессия аэробных упражнений способна значительно улучшить контроль над уровнем глюкозы и уменьшить вероятность развития диабета II типа.

Уточнения

Са́харный диабе́т (лат. diabetes mellītus; от греч. diabaino — фонтан или сифон) — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной недостаточности гормона инсулина. 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
Обсудить
Сейчас читают
Как сделать маленькую кухню уютной: хитрости функционального дизайна
Дизайн и интерьер
Как сделать маленькую кухню уютной: хитрости функционального дизайна Аудио 
БМП M2 Bradley. Американский броневик, униженный российскими воинами в зоне СВО
Военные новости
БМП M2 Bradley. Американский броневик, униженный российскими воинами в зоне СВО Аудио 
Что нужно кошке для счастья: три ключевых аспекта заботы о питомце
Домашние животные
Что нужно кошке для счастья: три ключевых аспекта заботы о питомце Аудио 
Популярное
В США рассказали о нестандартном решении России насчёт серебра

Россия решила пополнить свои запасы драгоценных металлов, добавив в них серебро в большом количестве, говорится в материале издания The Daily Reckoning.

Россия сделала нестандартный шаг, начав пополнять запасы серебра
Cointribune: Россия не сидит сложа руки в ситуации с замороженными активами
Во Франции обнаружили, что Россия не сидит сложа руки в ситуации с заморозкой её активов
Зачем при посaдке кaртофеля в лунки клaдут горох? Чтобы получить шикaрный урожaй
Цвести она будет долго и пышно: чем подкормить фиалку
Путин покончит с зелёным переходом, как и с ковидом Любовь Степушова Что первично и вторично — зубы или волосы? Однозначного ответа нет Сергей Лебедев Украинские наёмники в Африке: личная инициатива или государственная политика? Юрий Бочаров
Чем рыбий жир отличается от омега-3 добавок
Как избавиться от жира на животе без спортзала: советы фитнес-тренера
Пирамиды Гизы: истинные причины их строительства
Пирамиды Гизы: истинные причины их строительства
Последние материалы
Революционное открытие в лечении диабета
С 1 января 2025 года: Юрист рассказала о новых выплатах для пенсионеров
Светодизайн кухни: как создать уютную атмосферу
Русагро выходит на новые горизонты зернового рынка в Африке
Эксперт по сну объяснила, что для малыша означает спать всю ночь
В российском регионе ограничат продажу алкоголя до двух часов в день
Путин сообщил, что в России остро не хватает специалистов рабочих профессий
Котлеты по-киевски. Зеленскому нужно, чтобы мясо воевало и продлевало его время у власти
Блогер Дава трогательно поздравил маму с днём рождения
Синоптики рассказали, когда Москву завалит снегом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.