Революционное открытие в лечении диабета

2:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Итальянские исследователи выявили положительное влияние короткой получасовой сессии аэробных упражнений, способной значительно уменьшить уровень глюкозы в плазме всего через час после физической активности и повысить чувствительность к инсулину у здоровых молодых людей. Результаты были опубликованы в журнале Journal of Endocrinological Investigation, сообщает Газета.Ru.

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Исследование продемонстрировало, что одна тренировка может улучшить обмен глюкозы, что имеет решающее значение для предотвращения диабета II типа. Всего одна сессия аэробной активности способна снизить уровень глюкозы после нагрузки, что подчеркивает важность даже краткосрочных физических упражнений для контроля сахара в крови.

В научном испытании участвовали 32 здоровых добровольца в возрасте от 20 до 35 лет, которые не страдали от диабета, не принимали медикаментов и не занимались профессиональными видами спорта. Научная работа основана на проведении перорального теста на толерантность к глюкозе (OGTT) до и после 30-минутной легкой пробежки с интенсивностью 60-65% от максимального потребления кислорода (VO2 max).

По итогам эксперимента была отмечена положительная динамика чувствительности к инсулину, что подтвердилось увеличением индексов Matsuda (с 7,79 до 9,02) и QUICKI (с 0,36 до 0,38). Показатель резистентности к инсулину HOMA-IR также снизился с 1,51 до 1,28, что указывает на улучшение метаболических процессов.

Данные свидетельствуют о том, что даже одна сессия аэробных упражнений способна значительно улучшить контроль над уровнем глюкозы и уменьшить вероятность развития диабета II типа.

Уточнения

Са́харный диабе́т (лат. diabetes mellītus; от греч. diabaino — фонтан или сифон) — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной недостаточности гормона инсулина.

