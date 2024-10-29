Эксперт по сну объяснила, что для малыша означает спать всю ночь

1:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Одна из основных проблем, с которыми сталкиваются молодые родители, — это детский сон. Как долго ребёнок должен спать? Почему он не может спать всю ночь? На эти вопросы отвечает эксперт по детскому сну Елена Мурадова.

Фото: commons.wikimedia.org by Puzzle dop, CC BY-SA 4.0

Елена Мурадова объяснила, что значит для ребёнка "спать всю ночь". Она говорит, что потребности во сне у всех детей разные и зависят от их возраста. В первые дни жизни младенцы спят короткими промежутками в течение суток, поэтому они могут кряхтеть, причмокивать и гримасничать, создавая впечатление, что не спят совсем. Но это не так, пишет ИА RuNews24.ru со ссылкой на эксперта.

С 7-8 недель периоды непрерывного сна удлиняются, и ребёнок может спать один раз за ночь 3-6 часов подряд без пробуждений. В 3-4 месяца многие дети спят ночью 5 и более часов без пробуждений. В 6-9 месяцев дети могут спать 6-8 часов или даже больше — до 10 часов.

К 10 месяцам сон ребёнка становится более консолидированным вокруг ночи, и количество ночных пробуждений зависит от того, как малыш засыпает и умеет ли он продлевать свой сон без помощи взрослых.

«С одной стороны, дети действительно перерастают некоторые сложности со сном. Исследования показывают, что 20-30% детей часто просыпаются ночью в первые 2 года жизни, и по мере взросления количество ночных пробуждений снижается. Основная функция сна с рождения связана с реорганизацией нервной системы", - отметила Мурадова.

Елена Мурадова отмечает, что проблемы со сном могут возникать у детей разных возрастов. Некоторые трудности проходят с возрастом, но иногда требуется помощь специалиста.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир.

