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Эксперт по сну объяснила, что для малыша означает спать всю ночь

1:58
Здоровье

Одна из основных проблем, с которыми сталкиваются молодые родители, — это детский сон. Как долго ребёнок должен спать? Почему он не может спать всю ночь? На эти вопросы отвечает эксперт по детскому сну Елена Мурадова.

Эксперт по сну объяснила, что для малыша означает спать всю ночь
Фото: commons.wikimedia.org by Puzzle dop, CC BY-SA 4.0

Елена Мурадова объяснила, что значит для ребёнка "спать всю ночь". Она говорит, что потребности во сне у всех детей разные и зависят от их возраста. В первые дни жизни младенцы спят короткими промежутками в течение суток, поэтому они могут кряхтеть, причмокивать и гримасничать, создавая впечатление, что не спят совсем. Но это не так, пишет ИА RuNews24.ru со ссылкой на эксперта.

С 7-8 недель периоды непрерывного сна удлиняются, и ребёнок может спать один раз за ночь 3-6 часов подряд без пробуждений. В 3-4 месяца многие дети спят ночью 5 и более часов без пробуждений. В 6-9 месяцев дети могут спать 6-8 часов или даже больше — до 10 часов.

К 10 месяцам сон ребёнка становится более консолидированным вокруг ночи, и количество ночных пробуждений зависит от того, как малыш засыпает и умеет ли он продлевать свой сон без помощи взрослых.

«С одной стороны, дети действительно перерастают некоторые сложности со сном. Исследования показывают, что 20-30% детей часто просыпаются ночью в первые 2 года жизни, и по мере взросления количество ночных пробуждений снижается. Основная функция сна с рождения связана с реорганизацией нервной системы", - отметила Мурадова.

Елена Мурадова отмечает, что проблемы со сном могут возникать у детей разных возрастов. Некоторые трудности проходят с возрастом, но иногда требуется помощь специалиста.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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