Врач перечислил способы снижения холестерина в крови без препаратов

Повышенный уровень холестерина в крови может оказать негативное влияние на здоровье сердца, головного мозга и различных органов, что может привести к нарушениям в кровообращении. Чтобы избежать госпитализации, стоит применять немедикаментозные подходы. Об этом сообщил кардиолог Александр Кузнецов.

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По его словам, есть возможность снизить холестерин без медикаментов, если начать с устранения избыточного веса, уделяя не менее 30 минут ежедневным физическим упражнениям, сократив потребление алкоголя и следуя особой диете.

Эта диета включает в себя обилие овощей и фруктов, цельнозерновых продуктов и клетчатки, рыбы и птицы, орехов и молочных изделий. При этом желательно свести к минимуму употребление жирной и сладкой пищи, а также красного мяса и сливочного масла.

Уточнения

Холестери́н (др.-греч. χολή «жёлчь» + στερεός «твёрдый»), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.

