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Диетолог рассказала о пользе хурмы

1:31
Здоровье

Хурма богата каротином, пектином, йодом и рядом минеральных веществ. О том, кому полезно есть хурму, рассказала старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии, кандидат медицинских наук, врач-диетолог Наталья Денисова.

Диетолог рассказала о пользе хурмы
Фото: Own work by Frank Schulenburg, CC BY-SA 4.0

"В 100 г хурмы содержится почти четверть суточной нормы бета-каротина (это пигмент, который как раз придает ей ярко-оранжевый цвет) — предшественника витамина А. Бета-каротин в организме превращается в витамин А, а это очень мощный антиоксидант. Он благотворно влияет на кожу и слизистые, а также на зрение", — сообщила эксперт.

Помимо этого хурма содержит калий, кальций, магний, железо и йод. В ней немало полезных пектинов, помогающих работе ЖКТ.

"В 100 г созревшей хурмы более 2 г пектинов при суточной норме в 20 г, так что употребление этой ягоды поможет эту норму набрать", — уточнила Наталья Денисова.

Многие не едят хурму из-за её сильных вяжущих свойств. Их можно уменьшить, если запечь или ненадолго заморозить ягоду.

По словам специалиста, здоровому человеку можно съедать 150 г хурмы в день. А вот сушёная хурма в 3 раза калорийнее свежей ягоды и это необходимо учитывать людям, имеющим избыточный вес и сахарный диабет, сообщает сайт aif.ru.

Уточнения

Хурма́ (лат. Diōspyros) — род субтропических и тропических листопадных или вечнозелёных деревьев и кустарников семейства Эбеновые (Ebenaceae).

Биологически значимые элементы (в противоположность биологически инертным элементам) — химические элементы, необходимые живым организмам для обеспечения нормальной жизнедеятельности.
 

Пекти́новые вещества́, или пекти́ны (от др.-греч. πηκτός — свернувшийся, замёрзший) — полисахариды, образованные остатками главным образом галактуроновой кислоты.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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