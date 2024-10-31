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Как петрушка и шоколад влияют на сексуальное здоровье

Здоровье

Забота о здоровье — одна из главных тенденций нашего времени. Полноценный рацион становится залогом не только хорошего самочувствия, но и гармонии в интимной жизни.

Как петрушка и шоколад влияют на сексуальное здоровье
Фото: commons.wikimedia.org by Simon A. Eugster, CC BY-SA 3.0

Питание оказывает значительное влияние на сексуальное здоровье, которое заключается в физическом и эмоциональном благополучии, желании и способности получать удовольствие от секса. Хотя полноценного сексуального здоровья иногда сложно достичь без помощи специалиста, некоторые продукты могут положительно повлиять на интимное самочувствие.

Продукты для мужского сексуального здоровья

Мужчинам стоит обратить внимание на петрушку, которая содержит витамины K, A и C, способствует кровообращению и выработке гормонов. Эта зелень также известна как природный афродизиак, способствующий улучшению потенции.

Продукты для женского сексуального здоровья

Женщинам полезно включить в рацион пергу — пыльцу, собранную пчелами, богатую Омега-3 и Омега-6 жирными кислотами, витаминами C, D, E, K, P, группы В, микро- и макроэлементами. Перга помогает повысить уровень тестостерона и улучшить кровообращение, устраняя застойные процессы в малом тазу.

Для поддержания гормонального баланса также подходят спаржа и авокадо, содержащие мононенасыщенные жиры. Полезны для женщин льняное масло, орехи и бобовые (в частности, нут) — они способствуют выработке эстрогена, что улучшает сексуальное и репродуктивное здоровье и помогает при менопаузе.

Продукты, полезные для обоих полов

Гранат: этот фрукт поддерживает эластичность тканей и общую выносливость, что помогает продлить половой акт.

Свекла: нередко её называют "натуральной виагрой", так как она способствует улучшению кровоснабжения половой системы за счёт выработки азотной кислоты.

Устрицы: этот известный афродизиак богат цинком, повышающим уровень тестостерона и либидо.

Шоколад: один из лучших продуктов для поднятия настроения и усиления сексуального желания.

Эти продукты стоит включить в рацион для укрепления сексуального здоровья, если нет противопоказаний. Не менее важны и регулярные занятия спортом, эмоциональное равновесие, полноценный отдых и восстановление. Все эти факторы играют роль в поддержании гармоничной интимной жизни.

Уточнения

Либи́до (лат. lĭbīdo — похоть, желание, страсть, стремление) — одно из основных понятий психоанализа, разработанных Зигмундом Фрейдом для описания разнообразных проявлений сексуальности.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Николаев Николай
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